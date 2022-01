Trabajo mata grilla. La frase, usada en la política jarocha desde hace muchos años, bien se puede aplicar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien le han enderezado una campaña para afectar su imagen, integridad y labor política administrativa.

Sin embargo, como “trabajo mata grilla”, los hechos saltan a la vista ante lo mucho que se ha realizado en Veracruz, una entidad que fue saqueada por gobiernos corruptos a más no poder, muchos de los cuales siguen gozando de cabal impunidad. Que no se nos olvide que uno de los ahora críticos del gobierno veracruzano estuvo en la cárcel, acusado de peculado y salió de Pacho Viejo no por inocente sino porque los delitos prescribieron. Su nombre, Dante Delgado Rannauro. Pero como la memoria es flaca, ahora se erige en defensor de un correligionario, acusado de homicidio doloso calificado y quiere aparecer como héroe de la película. Los veracruzanos no olvidamos.

José Manuel “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de la víctima R.T.T, dentro del proceso penal 414/2021; quedando firme la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año y tres meses de investigación complementaria, así lo informó la Fiscalía del Estado. En este caso, hay que puntualizarlo, no se busca venganza de ningún tipo sino simple y llanamente, justicia.

Al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez hay que reconocerle el trabajo que ha realizado para que el barco llamado Veracruz no se hunda, después del saqueo que sufrió de los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares, en donde la deuda pública creció estratosféricamente. Los números no mienten.

Cuando concluyó el gobierno de Alemán, hay gente que así lo ha contado, personal de seguridad, se llevaba en cajas de huevo, miles de pesos de los 3 mil 500 millones de pesos de la deuda aprobada por el Congreso de esa época. La anécdota supera la mejor novela surrealista, pero es verdad. Detrás de eso quedaron en el abandono programas sociales, proyectos productivos y atención a grupos vulnerables de veracruzanos.

Luego vino Fidel Herrera Beltrán, un gobernador que se volvió muy popular porque regalaba, sin ton ni son, dinero a manos llenas –literal-. Uno podría pensar que esta fue una buena solución, porque resolvía de inmediato muchos problemas, sin protocolo, sin trámite administrativo, pero como no hay dinero que alcance, las maletas de Fidel Herrera hicieron otro hoyo financiero al estado de Veracruz.

Así, Veracruz llegó a Javier Duarte de Ochoa, quien fue subsecretario y Secretario de Finanzas de Fidel Herrera y el saqueo se multiplicó. “Todo lo que se pueda solucionar con dinero es barato”, era la máxima de ese gobierno que pasará a la historia como el más corrupto, al lado del de Miguel Ángel Yunes Linares, quien no sólo negoció grandes cantidades con los duartistas, para permitir la impunidad, sino que facturó a empresas de amigos y prestanombres el presupuesto completo del bienio.

Los veracruzanos no olvidamos y ahí está el registro histórico en la prensa crítica que hizo los señalamientos oportunos.

Así, llegamos al gobierno actual de Cuitláhuac García Jiménez, que “literal”, ha tenido que bailar con la más fea, afrontando con organización, con estrategia, con ahorro interno, con una reingeniería administrativa que le ha permitido sortear el desorden heredado.

Y con todo las acciones son tangibles, ahí está la obra pública, las carreteras, los hospitales, las escuelas, los programas sociales caminando y en marcha. Y como para muestra basta un botón, este lunes entregó el Hospital General de Perote que llevaba diez años abandonado. Sí, así como lo lee estimado lector. Lo inició el gobierno de Duarte y el de Yunes Linares no le pasó ni un brocha y ahora, gracias a las convicciones del gobernador Cuitláhuac García, la obra quedó terminada en seis meses.

No hay duda que trabajo mata grilla. Y en Veracruz, la estructura de MORENA está lista, militantes y simpatizantes respaldan el trabajo realizado por el presidente y el gobernador del Estado.