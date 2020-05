Urge correctivos contra los irresponsables

En el puerto de Veracruz, donde se presentan más casos de Covid-19, cientos o miles de ciudadanos siguen sin entender el grave riesgo en que se encuentran y en el que colocan a todos los demás por desatender las indicaciones sanitarias de las autoridades de Salud.

Hasta ayer en la cuatro veces heroica ciudad contabilizaron 875 positivos y 77 muertes, la cifra más alta del estado que en conjunto suma 2 mil 298 casos positivos y 284 muertes por este virus; pero eso no importa para quienes ni siquiera acatan la responsabilidad de usar cubre-bocas o aplicar la sana distancia.

En muchos lugares, mercados principalmente, pueden observarse a personas despachando o comprando sin ningún tipo de protección, lo que revela por qué el municipio porteño aparece como peligroso foco rojo en el país, y el estado en cuarto lugar por número de contagios.

La información que dio a conocer este miércoles la Secretaría de Salud es que en la ciudad jarocha se acumularon 80 nuevos casos y 14 fallecimientos.

Es una situación complicada, y aunque apenas se han agregado algunas medidas adicionales como reducir el aforo en el servicio público de transporte, algo que era pertinente hacer desde hace tiempo, y en los autos particulares permitir que sólo viajen tres pasajeros, con el fin de reducir el riesgo de contagios, lo cierto es que se requieren medidas más firmes, como desplegar a las fuerzas del orden para apercibir a quienes hacen uso de la vía pública a respetar las medidas sanitarias, incluso aplicar sanciones administrativas a quienes incurran en reincidencia. Es necesario que a autoridad asuma firmes acciones para corregir esta situación de desatención que pone en riesgo al resto de la población.

A diferencia de estos casos, en las tiendas de conveniencia dictaron la indicación de no permitir la entrada a personas que no cumplan con el uso de cubrebocas, lo que ha obligado a los clientes a tener que hacerlo. Eso mismo pueden aplicarlo en los demás comercios.

REVIRE DEL SENADOR JULEN

Ayer, desde la oficina del senador Julen Rementería del Puerto se precisó el falso señalamiento del secretario de Educación del estado, Zenyazen Escobar García, acerca de que el porteño habría contratado a la empresa Solución Integral de Ingeniería, Construcción y Mantenimiento, SA de CV, en el periodo en que éste se desempeñó como secretario de Infraestructura y Obras Públicas del estado, en el gobierno anterior.

Ésta, a la que JR acusó de ser empresa fantasma por tener su domicilio fiscal en una vivienda abandonada de una Unidad habitacional del Infonavit en el puerto, no recibió contrato durante su gestión que concluyó aceptarse su renuncia en febrero de 2016, aunque sí ocurrió en julio de 2018, tiempo en el que él ya estaba en el Senado de la República. Eso, desde luego, no impide que se investigue si hubo desvió de recursos durante el cuestionado bienio del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Lo relevante es que el titular de la SEV evite echar culpas, sino demostrar ante la opinión pública y las instancias correspondientes que las pruebas documentales y evidencias presentadas por el senador Rementería en realidad no constituyen actos de corrupción, como parecería serlo.

¿TIBURÓN ANDALUZ?

Ayer trascendió una información de interés para miles de veracruzanos, que aún no se confirma, de que el Club Sevilla de España ha iniciado acercamientos con funcionarios del gobierno del estado con el interés de incursionar en la Liga MX de Futbol con el Club Tiburones Rojos de Veracruz. No es algo descabellado. El gobierno veracruzano es dueño de la marca, logo y del estadio Luis “El Pirata” de la Fuente, y al no haber equipo profesional, en automático se extingió el acuerdo con Fidel Kuri Grajales, dueño de la franquicia del ex Tiburón. Habrá que esperar, pero se trata de una excelente noticia, sobre todo por todo lo que representa en el ámbito deportivo y económico para la zona. Enhorabuena.

Escriba a opedro2006@gmail.com