¡Tercera generación de artesanas! Para Citlalli, la cestería es un modo de vida

La artesanía realizada con palma en El Carrizal, municipio de Emiliano Zapata, está en peligro de extinción, opina Citlalli Hernández Jácome, joven integrante de la tercera generación de la familia Jácome, que se encarga de preservar esta práctica.

La artesana, quien elabora bolsos, cestos, abanicos, tortilleros, entre otros objetos utilitarios, dice apostar por un trabajo con mayor cuidado del medio ambiente y con la conciencia de salvaguardar saberes de sus ancestras, Eusebia y Catalina.

En entrevista en Xalapa, donde vende sus creaciones cuando es invitada a ferias o expo-ventas, explica que en el pasado sí hubo muchos de Carrizal que iban a las zonas altas de la localidad a cortar la palma.

¿Cuál es el proceso para elaborar artesanías de palma?

Descrito como un proceso laborioso y tardado, entre ir al monte, regresar e iniciar con el secado de la hoja para después comenzar el tejido, recuerda que los pobladores hacían especialmente tenates y petates, que en la actualidad también están en desuso.

“Después de tener la palma, hay que ponerla al sol durante varios días para luego llevarla a la sombra y humedad, en un proceso que lleva hasta siete días”, comparte.

Para Citlalli Hernández Jácome, la cestería es un modo de vida y una práctica que le permite desarrollar la creatividad. Dice haberse perfeccionado en otros tejidos y otros objetos que son útiles para la población en general.

Algunos de sus diseños y creaciones son rápidos, un día, pero a otros dice dedicarles hasta dos días, dependiendo el tejido, con el fin de tener una palma más duradera.

Al rememorar a sus antecesores, menciona que su abuelita le enseñó a dos de sus hijas, una de ellas, su mamá, y de la tercera generación, solo ella mantiene ese conocimiento, que en su momento dio identidad a un pueblo.

En 2024, refiere, ya “son contadas” las personas interesadas. Como los compradores no le dan un valor agregado a las fibras naturales y a lo hecho manualmente con procesos recogidos del pasado, igual que en otras artesanías, “el regateo está presente”.

“Si vendes más barato, ya no te alcanza a cubrir ni el material ni el costo ni el tiempo de elaboración; por eso muchos prefieren dedicarse a otra cosa que les deje más ganancia”, dice.

Citlalli asegura estar al cien por ciento en esta práctica y se manifiesta orgullosa de preservar la cestería pero también de no contribuir a la contaminación.

“En la elaboración, no afectamos con el corte de la palma y se termina la vida del producto y se degrada; en tiempos de crisis climática, de contaminación del suelo, del agua y de tantos recursos, también es necesario mantener lo que no daña”, indica.

Rumbo a las aguas termales de El Carrizal, en Guillermo Solís 10, Citlalli tiene su establecimiento, donde expende canastos, monederos, tortilleros y recuerdos por pedidos. En Xalapa, colabora con el colectivo de mujeres “Turquesa”. A las personas que la quieran contactar, las invita a hacerlo mediante el 22 82 52 27 09.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera mantiene un llamado permanente a la población a "no olvidar los tejidos del campo”.

Refiere que no es una novedad el hecho de saber que la agricultura aporta en diversos aspectos de la vida, y no solo en la alimentación. “La materia prima obtenida de la tierra no solamente cubre necesidades alimenticias de las personas, sino que también tiene múltiples utilidades prácticas y cotidianas”.

Comparte que las características de resistencia y flexibilidad han hecho de la palma la principal materia prima para la elaboración de una larga lista de productos de suma utilidad en la vida cotidiana.