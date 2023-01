Martín Ponce cruza fronteras con su voz y espíritu ranchero

Córdoba, Ver.- El orgullo de ser mexicano es algo que Martín Ponce lleva en la sangre, incluso desde antes de nacer él ya escuchaba música ranchera y fue así que hoy deja en alto el nombre de México a donde se presenta y cautiva con su gran talento.

Fue a los 11 años que Martín Ponce tuvo la oportunidad de pararse en los escenarios del Palacio de Bellas Artes, pues gracias a unas actividades escolares pudo cantar cuatro veces en este recinto mágico que dejó una huella en su corazón... pero la vida le tenía preparadas más sorpresas.

Siguiendo los pasos de su abuelo, sus tíos y su madre Martín decidió cantar profesionalmente y en el año de 1991 el gran Vicente Fernández dejaría en el joven cantante una enseñanza que lo impulsaría a seguir persiguiendo sus sueños, pues ya con más de 36 años de carrera cantando música ranchera sigue dejando en alto el nombre de México.

“Mi abuelo fue uno de los fundadores de las Carpas en donde se realizaba el Teatro de Revista y a mí desde pequeño me fascinó esto de cantar. Mi mamacita me decía que me cantaba cuando estaba en su vientre y crecí escuchando música”, cuenta Martín.

El ya muy conocido “Lujo de la música ranchera” nació en la ciudad de Córdoba pero a las pocas semanas el destino lo llevó a radicar en la Ciudad de México, en donde su trayectoria musical avanzó de gran manera, ya que a pesar de estudiar la carrera de contaduría el cantante de música regional mexicana se inclinó por seguir su pasión.

Creció en la colonia Valle Gómez de donde es originaria la Sonora Santanera y así es como él fincó sus ilusiones en cantar algún día con ellos, “desde pequeñito yo decía mi sueño es estar con ellos, yo quiero estar con ellos y mira ahora pude cumplirlo y cantar con ellos”.

¿Cómo conoció a la Sonora Santanera?

Primero entró a cantar con Los Santaneros y su Sonora y más tarde les darían el nombre de “La Sonora Santanera de Carlos Colorado, la Nueva Sangre” en donde participó por varios años grabando 4 discos con ellos, con quienes pudo ir a giras por toda la unión americana, parte de Centroamérica y toda la República Mexicana.

Como solista ha grabado 6 discos con música ranchera como Martín Ponce, el lujo de la música ranchera, actualmente está muy activo en sus redes sociales y gracias al canal de Youtube “El lujo oficial”, más personas están conociendo en todo el mundo la belleza de la música mexicana con una voz potente como la de él.

“Mi objetivo de este año es irme a Estados Unidos de solista, dar a conocer a las nuevas generaciones esta música, quisiera revivir el espíritu de la música mexicana que conozcan el Mariachi y que no se vayan con la idea de lo que ven actualmente como Regional Mexicano que se ha desvirtuado mucho”, afirma.

El cantante desea que la música del Regional Mexicano se conozca y que el mariachi suene en todo el mundo para que grandes exponentes como lo fue el Charro de Huentitán vivan a través de la voz de Martín Ponce.

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)