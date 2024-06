“Nací con el dibujo”: Ángel Rafael Rosette comparte su amor e historia siendo caricaturista

Veracruz, Ver.- Su vida ha sido el dibujo y es uno de los sobrevivientes de la caricatura política social de Veracruz que a su parecer se está extinguiendo ante la falta de espacios, las nuevas herramientas tecnológicas y las llamadas mangas.

¿Cuál es la historia del caricaturista Ángel Rafael Rosette?

En entrevista para Diario de Xalapa, Ángel Rafael Rosette Ramos mejor conocido en el medio como “Rosette” manifiesta que no sabe en qué momento empezó a dibujar, pero está seguro que desde que nació lo primero que busco fue un lápiz para empezar a crear.

Ángel Rafael Rosette Ramos mejor conocido en el medio como “Rosette” | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Desde pequeño se sintió atraído por el dibujo, por esta técnica de observar y poner en un lienzo lo que sus ojos podían apreciar, desde lo cotidiano, hasta los detalles más significativos.

Durante su adolescencia, se encargó de hacer muchos dibujos, en todo momento estaba acompañado por hojas y paz y se encargó de dibujar a cada uno de los trabajadores de la carpintería de un familiar.

“Nací con él dibujo, todo el tiempo dibujando, siempre he dicho que lo primero que hice cuando nací fue buscar un lápiz, toda mi vida he dibujado”, expresa.

Tomó cursos de arte plásticas, como pintura y empezó a hacer caricaturas de hechos que estaban sucediendo en aquel tiempo, que precisamente estaba el movimiento estudiantil que resultó la matanza de Tlatelolco.

Fue a los 20 años en 1970 cuando por invitación de Juan Zanoni de la Garza, propietario de la revista Basta, empezó a hacer caricaturas políticas.

“Lo que me motivaba dibujar era lo que veía en las noticias te hablo de que por ejemplo estaba reciente lo del 68 la matanza de octubre con Díaz Ordaz, hice algunas caricatura del tema y el señor Juan Zanoni fue el que me motivó a hacer caricatura política para su revista, que era muy subversiva, le tiraba mucho al gobierno en esos años, ahí empecé a hacer cosas, me atraía la situación revolucionaria y los movimientos estudiantiles”, recuerda.

Menciona que se especializó en el surrealismo lo que le permite que sus dibujos cuenten la noticia y a su vez lancen la crítica.

Ángel Rafael Rosette Ramos mejor conocido en el medio como “Rosette” | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“La crítica se da sola es decir, tienes la inquietud de dibujar y ver el medio en que te desenvuelves, que te desarrollas y te vuelves crítico de eso, caricaturista crítico social”, externa.

¿Cuál es el estilo del caricaturista Ángel Rafael Rosette?

Menciona que en el puerto de Veracruz llegó a haber varios caricaturistas, todos con sus propias características y seño personal; la suya es dibujar personajes panzones con el ombligo de fuera que lancen alguna crítica de la situación de la que se está abordando.

“Tuve el gusto de tratar a personajes como Toño Mena el famoso caracol, de hecho, fue mi compañero en la revista Basta, Güechi también fue un gran compañero, él estaba en La Nación, uno de los más jóvenes caricaturistas fue Miguel Ángel Valerio López mejor conocido como Mike quien partió muy joven de esta vida, puedo decir que soy de lo poco que queda haciendo caricatura política social, pareciera que está en peligro de extinción la actividad, hace poco me encontré con otro compañero Bruno Ferreria que coincidamos en eso, que somos sobrevivientes”, dice.

Manifiesta que hay muy pocos caricaturistas, ya que los espacios en periódicos y revistas se han reducido, algunos ya ni siquiera publican.

Otro fenómeno es la tecnología, pues los dibujantes se apoyan en la digitalización para crear y con esto abandonan los lienzos, el papel y el lápiz.

Además de que muchos dibujantes se están yendo por las cosas extranjeras, en especial por la invasión de las series chinas y japonesas y la proliferación de las llamadas mangas.

“Hay chavos que están haciendo caricatura, pero se van por otro rollo, hacen superhéroes, personajes de cómic, personajes chinos, coreanos, dibujos de manga y la caricatura política social como te digo que está perdiendo, por ejemplo la caricatura de la familia Burrón en México, que era la crítica social de un barrio ya no se hace, otra cosa es que todo está digitalizado ya no quieren agarrar el papel sino que usan la tecnología, pero yo pienso que el artista no lo hace la máquina”, puntualiza.

Ángel Rafael Rosette Ramos mejor conocido en el medio como “Rosette” | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Considera que para preservar la caricatura política hace falta incentivar a los jóvenes para crear a través de sus entornos, de lo que viven diariamente, sus familias, los vecinos y todo lo de la vida urbana y también que haya espacios en los medios de comunicación.

Durante su trayectoria de más de 50 años, Rosette ha recibido varios reconocimientos, una por su trabajo en las últimas cinco décadas, así como el premio a la superación ciudadana.