En Xalapa, un par de colonias han aprendido a vivir con estiaje permanente, la historia

Vecinos de las colonias Independencia y Plan de Ayala han aprendido a vivir con tandeos permanentes desde hace más de tres años por lo que ya no distinguen entre la temporada de estiaje y la normalidad.

Aseguran que varias familias optan por comprar un tinaco extra, por almacenar el agua en tambos y reciclar el líquido.

¿Dónde localizan el agua que ocupan en Plan de Ayala?

Hay un "pocito" conocido como Renacimiento 2 de la colonia Plan de Ayala al que acuden cuando las cosas se complican. Es común encontrar a personas que van a lavar sus carros en ese lugar.

Sostienen que, aunque el tandeo permanente es de dos días con agua por dos sin agua, no siempre se respeta pues pueden pasar hasta 10 sin este recurso hídrico.

Local Aumentan los precios de productos por sequía; va la lista de cuáles son

Matilde dijo que cuando hay problemas en la tubería es cuando más escasez registran pues esa red viene del Cerro del Estropajo y llega con mucha fuerza, lo que se convierte en un problema.

“Pues hay veces que no hemos tenido hasta ocho o diez días. Pero bueno, entendemos que también tienen que reparar las fugas. Y si no es así, pues no tendremos agua por varios días. Y ya cuando no hay fugas o no tienen algún inconveniente, pues tenemos cada dos días porque ya nos dejaron así, ya tiene algo de tiempo, como unos dos años tal vez o más”.

Aunque dijo que no es más grave el desabasto en temporada de estiaje, ya aprendieron a vivir con la falta de agua.

“Los calores, pues es lo mismo, así estamos todo el año, estamos así. Por ejemplo, en diciembre hubo unos días, como 20 días que no tuvimos agua. Y nos decían, no es que nos van a tardar dos meses, pero bueno, a veces son comentarios que hace la gente”.

Ante esto explicó que en su vivienda adquirieron otro tinaco y decidieron reciclar el agua en las distintas tareas para que rinda.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Al menos nosotros, en lo particular, tenemos el tandeo permanente. Nosotros, en lo particular, tuvimos que comprar otro tinaco para que nos dure el abastecimiento. De hecho, aquí nada más es mi esposo, pero es discapacitado. Y tengo tres niñas a mi cargo que son de mi hija, son mis nietas, y sí tratamos de hacer la rendir. Además de que yo enjuago la ropa en la lavadora, ya la de enjuagar es para lavar pisos, para lavar baños. Hay que también reciclar un poco, porque no nos podemos poner a tirar como así”.

El pozo que hay en la colonia les ayuda porque mucha gente acude a traer agua, lavar ropa o sus vehículos | Ariadna García / Diario de Xalapa

En el caso de la Plan de Ayala sucede una situación similar pues se han quedado hasta cinco días sin agua lo que afecta a las viviendas, pero incluso también a las escuelas.

“Hasta donde yo sé, los han dejado más días sin agua, porque mi hijo va a la escuela y luego me dice que no hay agua en los baños. Va a la escuela Américas y creo que acarrean, algo así, se complica un poco”, dijo Lupita Hernández.

En ese plantel, acusó, los niños prefieren “aguantarse” para no usar los sanitarios sucios, “pues dicen, no, pues yo no paso, los baños están sucios y mejor no pasa”.

Dado que se acostumbraron a los tandeos permanentes dice que tienen que aprovechar cuando cae agua, para lavar, limpiar o atender sus necesidades más básicas.

“Ahora sí reservar la poca agua que podemos juntar. Tenemos solo una pila que almacena como unos litros más, como unos mil doscientos litros de agua y con esa en mi casa somos como diez, precisamente por eso lavamos antes y a los dos días que no cae agua, pues ya no lavamos así ropa ni nada de eso, que es lo que más se ocupa”.

Agregó que, ante ese problema, mucha gente acude al “pocito” a acarrear agua que está en la misma colonia Plan de Ayala. “Mucha gente en las camionetas o con tinacos así, acarrean agua”, agregó Lupita Hernández.

Aunque el tandeo permanente es de dos días con agua por dos sin agua, no siempre se respeta pues pueden pasar hasta 10 sin este recurso | Ariadna García / Diario de Xalapa

“Yo tengo un tinaco allá arriba y un tanque grande para almacenarla, para lavar también tapamos el lavadero y vamos guardando el agua que sale del lavadero para trapear o el baño, vamos reciclándola”, dijo María Micaela.

Subrayó que el pozo que hay en la colonia les ayuda porque mucha gente acude a traer agua, lavar ropa o sus vehículos.

“Viene mucha gente a lavar y aparte también lavan los carros y todo eso, muchos dicen que sí sirve para tomar, pero pues uno como que no da mucha confianza, pero ayuda porque en tiempos que de veras no hay, no hay que pasan unos 4 o 5 días, no hay pues ya vamos a traer ahí para los trastes, le ponemos cloro”.