Viernes de música clásica en Xalapa y Boca del Río; disfruta de la Orquesta Sinfónica [Video]

Quieres un poco de tranquilidad, apreciar un concierto enfocada en música clásica, no te preocupes, terminó tu espera ya que te vamos a dar dos opciones que no puedes dejar pasar, no lo pienses mucho porque ambas presentan concierto éste viernes, cada una en una ciudad y recinto diferentes, pero siempre con la calidad necesaria para atrapar tu atención.

Comencemos por Xalapa, en el Centro Cultural Tlaqná se presenta el Programa 2 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con melodías de Schumann, Chopin y Brahms, un concierto que no debes dejar pasar si eres fan de la música clásica, previo a la presentación de la orquesta, se contará con la ya tradicional charla de concierto en la Sala Didáctica del Centro Cultural Tlaqná.

En cuanto a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la Filarmónica de Boca del Río se presenta en el Teatro Francisco Javier Clavijero junto al violinista, compositor y director William Harvey oriundo de Estados Unidos; éste será el primer concierto de la temporada para la orquesta que tiene como director artístico a Jorge Mester.

En cuanto a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en su cuenta Facebook @Orquesta Sinfónica de Xalapa te tienen una sorpresa, puedes dar clic aquí para que conozcas todos los detalles además de que todavía tienes tiempo para adquirir tus abonos para la temporada.

¿Dónde puedo ver a la Orquesta Sinfónica de Xalapa?

Si te interesa presenciar un concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa puedes asistir éste viernes 27 de enero a la sala Tlaqná que se ubica en la avenida Culturas Veracruzanas #1 por la zona de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en la que también se encuentra el Campus para la Culturas, las Artes y el Deportes de Xalapa (CAD).









¿Cuál es el programa que ofrece la Orquesta Sinfónica de Xalapa?

Para éste viernes 27 de enero puedes apreciar los dos eventos que te platicamos al principio, el primero es la Charla de Concierto que inicia a las 19:00 horas con la participación de Isabel Ladrón Guevara académica de la Facultad de Música de la UV y Rubén Flores directo titular de la Orquesta Universitaria de Música Popular.

Luego de escuchar la charla, puedes pasar al concierto que inicia a las 20:30 horas, en el cual se tiene como músico invitado al pianista Santiago Lomelín quien ha ganado el reconocimiento a nivel internacional tras tocar en escenarios de México, Estados Unidos, Europa y China, su debut los hizo junto a la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

El programa 2 de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa es el siguiente:

Robert Schumann

Obertura Genoveva (10’)

Frédéric Chopin

Concierto para Piano y Orquesta No. 2 en Fa menor (32’)

Johannes Brahms

Sinfonía No. 1 en Do menor Op. 68 (45’)









¿Dónde puedo escuchar a la Orquesta Filarmónica de Boca del Río?

En punto de las 20:00 horas en el Teatro Francisco Javier Clavijero que se encuentra en la calle Emparan #166 entre Independencia y 5 de mayo, en el centro de Veracruz, podrás disfrutar del primer concierto de la temporada 2023 de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, el programa es una sorpresa, no dejes pasar la oportunidad.









Recuerda que el invitado especial para el debut de la temporada es el violinista estadounidense William Harvey.