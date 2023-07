¿Conoces a Annel Guzmán? Fotógrafa tiene 2 exposiciones en Xalapa

La fotógrafa Annel Guzmán es la creadora de las exposiciones “Vínculos Asexuados” y “Crisálida” que se exponen en el Centro Recreativo Xalapeño. Para ella, la fotografía tiene distintas funciones: documentar, comunicar, informar, preservar y denunciar.

A través de la fotografía ha generado también algunas campañas en contra de la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz que han tenido una respuesta importante.

¿Por qué hace fotografía Annel Guzmán?

“Yo hago fotografía para no olvidar, para mí la fotografía tiene que ser el contar una buena historia, no necesariamente tiene que ser un hecho formidable y maravilloso para poder contar una buena historia de lo que uno está presenciando a través de nuestros sentidos recibiendo esa información”.

Aspecto de la exposición Vínculos Asexuados | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

El pasado 9 de junio, en el marco del mes de la diversidad sexual, se inauguraron estas dos exposiciones que forman parte de un proyecto de largo aliento que tiene que ver con la construcción de la identidad y los vínculos que unen a los seres humanos.

La primera exposición es “Crisálida, Más allá de la piel, el deseo” y hace referencia a la construcción de identidad de una mujer trans, Paulina, de Poza Rica.

“Nos cuenta como el minuto a minuto de su día en esta construcción diaria que realiza para poder deconstruirse como varón y construirse como mujer trans. Ella me permitió entrar un día a su espacio privado, personal y darle seguimiento desde que despierta hasta que realiza su trabajo en un centro nocturno de Poza Rica en donde se dedica a un espectáculo de imitaciones”.

¿De qué trata Vínculos Asexuados?

La segunda exposición de “Vínculos Asexuados. Todo acto puro de amor es asexuado”, es la segunda parte del proyecto que se inició hace varios años y que habla de los lazos verdaderos que unen a las personas y que no está relacionado con sexo, religión, raza u orientación sexual.

“Son fotografías que pretenden mostrar al espectador que son seres humanos relacionándose de una manera cotidiana, pero que tienen vínculos de amor fuertes y que no tienen que ver en realidad con la orientación sexual que está entendida por la sociedad como algo que no está normalizado, como algo que no podemos comprender, que no tendría que ser amor, entendiendo el amor como esta fuerza que construye o destruye según sea el caso que es la visión que yo tengo del amo como tal”.

Estas exposiciones que permanecerán en el Centro Recreativo Xalapeño hasta el próximo 9 de julio se han presentado ya en Poza Rica, en Ciudad de México y se espera que sean llevadas a Puebla.

Esto porque Vínculos Asexuados es una campaña que se pretende lanzar en Xalapa a principios de agosto en el Centro Recreativo Xalapa con la gente que quiera participar y muestre un poco de la convivencia “asexuada que es lo que nos une como seres humanos”.

Dijo que además se está gestionando el espacio para realizar la subasta de las piezas que están expuestas para recaudar fondos para alguna institución que apoye a las infancias o mujeres víctimas de violencia, lo que sería también a principios de agosto y con precios muy accesibles.

“La campaña se inició en el 2007, pero se va a convocar a la ciudadanía a que posen a la cámara, que posen para la lente para que muestren estas relaciones que se van construyendo con estos vínculos que platico que van más allá del físico y que formen parte de la colección que pretendemos que se itinerante y se pueda llevar a otros espacios”.

Annel, con trayectoria de 23 años, comenzó su trabajo en prensa por lo que su formación fue con la “vieja escuela” y la fotografía documental principalmente de corte social, es lo que ha marcado su trabajo.

“Trabajo mucho la fotografía de calle como una herramienta para la conservación de patrimonio cultural en respuesta a la gentrificación, trabajo mucho la fotografía de calle, de los barrios, de los mercados, de los personajes de la calle, todo esto en distintas ciudades en las que he tenido oportunidad de viajar y he trabajado también en espectáculo haciendo fotografía de editorial que una cosa es la fotografía que me deja para pagar las cuentas y otra la que me da para vivir”.