Hay artistas que perdieron todo; arte requiere respaldo: Oceransky

En crisis sanitaria, los gobiernos toman recursos destinados a cultura para resolver otros asuntos y contribuyen así a generar más tristeza y más enfermedades, expresa el Pilar del Teatro en México, Abraham Oceransky.

En la oficina de su teatro La Libertad, que ya abrió temporada de funciones de 2022, el creador escénico indica que “todas las artes deben regresar a la gente con fuerza porque también sirven para sanar, levantar el ánimo y restablecer el espíritu.

El Premio Nacional de Artes y Literatura exhorta a las autoridades a procurar el derecho que al arte tienen desde niños hasta ancianos; llama además a pensar positivo y contribuir a la renovación de la vida artística y social. En su caso, abre el teatro en Xalapa para acoger a compañías independientes y a especialistas, quienes impartirán talleres de "bally dance" y máscaras francesas a partir del 19 de marzo.

“El arte se cayó. Hay gente que lo perdió todo. Los artistas no tienen forma de sobrevivir mucho tiempo porque no están afiliados a sindicatos, no tienen pensiones ni sueldos ni trabajo fijo”, expresa con pesar pero con la idea de que “después de la tristeza siempre viene la alegría”.

“Las instituciones deben apoyar o por lo menos abrir espacios y promocionar el regreso responsable del público a los recintos culturales”, dice para luego cuestionar “qué pasa en la pandemia con los artistas viejos”.

“En Xalapa se reúne mucha gente talentosa de Veracruz, de toda la República y también del extranjero. Siempre ha sido así. Tengo fe en que hallen respaldo y refuerzo. En La Libertad ya recibimos carpetas para hacer una planeación”, dice.

MUJERES EN LA OSCURIDAD

A sus 78 años, el dramaturgo y escenógrafo se mantiene activo y con proyectos, como lograr que su más reciente trabajo llegue a Veracruz y otras entidades y no se quede solo en la Ciudad de México.

El maestro se refiere a “Las Musas”, obra cuyo estreno fue ya en pandemia, en 2021, con la Compañía Nacional de Teatro. Cree que por la temática central contribuye a una mejor información sobre el papel de la mujer en la Independencia de México.

En escena presenta a Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, quienes se encuentran por casualidad en una pequeña capilla, dialogan y hablan de sus intimidades y sus luchas.





Explica que es una obra feminista que se debe ver porque es la historia de México no conocida donde se sabe qué hicieron ellas, cuál fue su apoyo real, cómo sufrieron, cómo gozaron y cuál es el papel de las mujeres en los movimientos políticos y militares.

Artista presentará obra feminista. | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa





“Las mujeres quedaron un poco en la oscuridad porque los hombres siempre se llevan el crédito. Hidalgo y Morelos hicieron lo que tenían que hacer y las mujeres quedaron fuera de la historia, como pegotes”, puntualiza.

Sobre cómo está de salud, comparte que un problema en la vista lo llevó a comprar una gran pantalla: “Ahí sí veo, y ahí la llevo. Del corazón, perfecto; del coco, más o menos, y del cuerpo bien, pero han sido unos años muy duros para todos”.

Con el entusiasmo que le caracteriza, comparte que el teatro El Galeón reabre este mes con su obra “Las Musas”, sigue así vigente el primer recinto que fundó en el país.

Este lugar escénico se convirtió en emblemático de la modernidad teatral al ser considerado un espacio que permite la adaptación y versatilidad para los diversos montajes que ahí se han desarrollado.

El Galeón, que lleva el nombre de Oceransky, fue el último en integrarse al Centro Cultural del Bosque, unidad formada por espacios dedicados al teatro, la danza y las artes multidisciplinarias desde finales de los años cincuenta del siglo XX.

Actualmente, junto con los demás recintos del CCB, forma parte de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, uno de los proyectos del gobierno de México.