¿Te gusta el hula hula? Lucero es experta en acrobacias

Disciplinada y gustosa, Lucero Jazmín realiza infinidad de acrobacias circenses con aros, conocidos también como hula hula, por las calles de Xalapa. Lo que comenzó como una recreación deportiva ahora es su fuente de trabajo.



Ella recomienda a los padres de familia fomentar en sus hijos una actividad como la que se realiza con los aros porque los aleja de videojuegos, computadoras y celulares y les ayuda en cuestiones cerebrales como la concentración, coordinación y constancia, además de que trabajan en su salud física.

Te puede interesar: ¿Sabes qué es un fanzine? Colectivo Xalapeño te lo explica



La joven veinteañera expone que desde hace un año recorre distintos cruceros de calles para realizar acrobacias circenses que son recompensadas con unas monedas por parte de los conductores.

¿Cómo aprendió Lucero el hula hula?

Cultura Artista reflexiona sobre el arte con microtejidos; sede y horario

Ella aprendió a utilizar los aros tras ver a una amiga de la preparatoria y de inmediato le llamó la atención; “ella no se dedicaba a esto, pero me interesó y comencé a ver videos en línea y a practicar y fue así que me enteré que había una comunidad circense muy activa que realiza esta actividad artística”.



Lucero cuenta que ha tomado varios talleres para aprender nuevas acrobacias; “con amigos intercambiamos clases en Puebla, hubo un taller en octubre para celebrar el Día Mundial del hula hula y fue una gran experiencia que me abrió los ojos sobre esta actividad”.



Además, comenta que ha acudido a cursos con artistas circenses; “nunca he trabajado en un circo, pero sí me he presentado en algunos teatros, en Xalapa en el J.J. Herrera el año anterior en una presentación de circo de terror, fue un evento muy especial esa actuación, después estuvimos en el Centro Recreativo”.



La joven lamenta que muchas veces la población no aprecie sus actuaciones, “porque no es fácil aprender y hacer las acrobacias en una calle con calor, frío o viento, todo eso lo tenemos que soportar los artistas”.



Indica que le gusta ser una artista urbana, más porque le interesa acercarse a los niños, “porque los menores son los que más disfrutan sus actuaciones, eso es satisfactorio”.

Vuelve a leer: ¿Cuándo inicia la Cuaresma y Semana Santa? Te damos las fechas [Video]



Expone que trabaja para llevar este tipo de exhibiciones artísticas a las comunidades cercanas a Xalapa, “ahora iniciamos con una actuación en Jalcomulco, nos juntamos varios amigos y presentamos una obra en esa comunidad, lo mejor es que los niños son los más interesados en aprender”.

¿Se puede usar el hula hula para toda la familia?

Cultura ¡Falta menos! Esperan más de 25 mil visitantes para Cumbre Tajín 2023

Lucero recomienda a los padres de familia fomentar en sus hijos el aprender a usar estos aros, porque es una actividad física, deportiva y artística que los aleja de los aparatos tecnológicos que ahora los tienen atrapados, como son celulares, tabletas, videojuegos y computadoras.



Explica que el hula hula es un instrumento o juguete económico y que da grandes beneficios a los menores, “es primordial fomentar su práctica en los niños, no debemos preferir como padres que estén pegados a una computadora, sabemos que una gran actividad física es ideal para su cerebro”.



Al dominar los aros aprenden tienen beneficios tanto físicos como mentales, porque les ayuda tanto a la concentración como en coordinación y constancia. La joven explica que estudia una carrera en la Universidad Popular de Veracruz (UPAV).