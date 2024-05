Cascos para motocicletas: tips para elegir el más seguro y evitar lesiones

Las calles y carreteras se han ido inundando de vehículos con el paso de los años. Es solo cuestión de salir un momento a jugar como los niños y contar “cuántos carros o motos veo”, y podrás ver una buena cantidad en poco tiempo.

Según un análisis hecho por el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP) llamado “Uso de cascos seguros en México” revela datos sobre las causas de los accidentes de motocicletas en nuestro país. Además, deja claro que el precio y la calidad, sí van de mano.

¿Cuántos accidentes de motocicletas hay en Veracruz?

Según información del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), solo en el año 2023 se reportaron y atendieron 5 mil 162 accidentes de motocicleta, detallando que de esos, 4 mil 999 tuvieron lesiones tras el percance.

Además, tan solo en los primeros tres meses el 2024, se han reportado 1,475 accidentes que involucraron a motociclistas, donde 1,415 personas resultaron con lesiones.

Local C4 atendió 5 mil 162 accidentes de moto en 2023; no todos los cascos protegen de lesiones

¿Cuántas muertes por accidentes de motocicletas hay en Veracruz?

De 2023 a marzo del 2024, C4 ha registrado 213 accidentes donde han muerto personas. Solo para mencionar, 163 fueron durante el año pasado y 50 en los primeros meses del año actual.

Aunque los accidentes de motocicletas no son el primer tipo de accidente en Veracruz, pues los accidentes de auto son el número uno, cada vez hay más personas lesionadas por este tipo de percances.

Durante 2022, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) señaló que Xalapa ocupaba el primer lugar de once municipios del estado con más accidentes de tránsito.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

De 2023 a marzo del 2024, C4 ha registrado 213 accidentes donde han muerto personas | Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com

Debido al contexto anterior, es importante recalcar que el estudio “Uso de casos seguros en México” del ITDP apunta que el uso de cascos homologados es una medida eficaz para prevenir lesiones y muertes de los motociclistas. Sin embargo, también habla de que no todos los cascos son seguros.

Puedes volver a leer: ¿Invertir en el transporte público mejorará la movilidad en Xalapa? Arquitecto explica

¿Cómo debe ser un casco para moto?

Debe tener armazón, relleno de amortiguación, relleno de confort, ventilación, visor adecuado y certificaciones que avalen la seguridad de quien lo usará.

¿Cómo saber si un casco para moto es seguro?

En el análisis del ITDP se menciona que de los más de 400 mil motociclistas del país, el 91 por ciento usa cascos entre semana y el 89 por ciento lo usa en este mismo lapso. Pese a ello, las personas que van como pasajera en la motocicleta (quienes no la conducen) son las que menos lo usan para protegerse.

Por ello, se hace especial énfasis en su uso, pero también en elegir bien esta herramienta, ya que no todos los que los usan lo hacen adecuadamente. El casco es una medida para protegerse y hay que saber distinguir cuál es el que más nos conviene para evitar cualquier lesión.

Tan solo en los primeros tres meses el 2024, se han reportado 1,475 accidentes que involucraron a motociclistas | Foto ilustrativa: David Bello/Diario de Xalapa

Para saber si un caso es seguro lo primero que debemos revisar es que tengan una etiqueta de certificación, es decir, el caso debe incluir una etiqueta o leyenda que indique que cumple con los estándares de seguridad que establecen las autoridades.

¿Qué certificación debe tener un caso para moto?

La etiqueta que deben tener los cascos certificados depende del país, pero las tres conocidas son la DOT (Departamento de Transporte de EE. UU.), la ECE (Economic Commission for Europe) o la Snell (Snell Memorial Foundation).

Que un casco esté certificado significa que ha pasado por rigurosas y especificas pruebas de seguridad.

Tan solo en los primeros tres meses el 2024, se han reportado 1,475 accidentes que involucraron a motociclistas, donde 1,415 personas resultaron con lesiones | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Los cascos para moto tienen fecha de “caducidad”?

Los cascos sí tienen una fecha de vida útil limitada, lo que quiere decir que debes verificar la fecha de su fabricación antes de comprarlo. La fecha de vida útil limitada de los buenos cascos es de 3 a 5 años a partir de que fue fabricado.

Por ello, debes comprobar que el casco que vas a adquirir para protegerte de lesiones por accidentes no esté haya sobrepasado el tiempo o fecha de vencimiento que garantice tu protección.

Incluido esto, también debes asegurarte de que el casco tenga una correa de retención, la cual es esencial para mantener el casco en su lugar cuando ocurra algún accidente. Debe ser ajustable y quedar bien asegurado bajo tu barbilla.

¿Cuántos tipos de cascos para moto existen y para qué sirven?

Por último, ya que existen diversos tipos de cascos para motocicleta, por ejemplo los cascos integrales, modulares, abiertos y de aventura, debes elegir cuál es que ofrece los cuidados que necesitas.

Los integrales brindan protección al cubrir toda la cabeza

Los abiertos son menos seguros, pero más ventilados

Los modulares son versátiles con un mentón abatible (es como un casco integral y abierto al mismo tiempo)

Los de aventura son de una sola pieza, donde su diferencia es el visor

¿Cómo se debe usar correctamente un casco para moto?

Ya que verificaste que tu casco está certificado y cumple con los estándares de seguridad, procederemos a decirte cómo es la manera correcta de usar uno.

Primero, verifica que el casco esté correctamente ajustado y no esté suelto. Debe estar al nivel de tu cabeza y no inclinarse adelante o hacia atrás. Ahora abrocha la correa de retención, nunca arranques sin ajustarla. Si el casco no está asegurado, saldrá volando o quedará colgando.

Existen diversos tipos de cascos para motocicleta, por ejemplo los cascos integrales, modulares, abiertos y de aventura | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Mantén el visor limpio y despejado, puede sonar lógico pero es indispensable que nada nuble tu visión al ir en la calle o carretera. Un visor empañado o sucio dificulta la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes. Reemplázalo cuando esté dañado.

Evitar modificar el casco, aunque quieras ponerle llaveritos o adornos para ponerlo bonito, evita perforar agujeros adicionales o cambiar sus componentes. Esto puede alterar su estructura y hacer menos efectiva su protección.

Lee también: Mueren más personas entre 20 y 39 años por manejar motocicletas

Finalmente, cuando no lo uses, guárdalo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol directa y productos químicos, para que nada dañe sus componentes.

¿Estás listo para verificar que tu casco cumpla con los estándares de seguridad antes de arrancar?