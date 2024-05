Artesana de Ixhuatlán recibe premio internacional por sus creaciones; la historia [Fotos]

Orizaba, Ver.- Cirelda Romero, una joven artesana originaria de Ixhuatlancillo, recibirá este miércoles el premio a la Mujer del año 2024, otorgado por el país de Perú, así como el reconocimiento a la Primera Mujer Ixhuateca que llega a nivel Internacional, entregado por el país de Colombia, así lo da a conocer en entrevista para el Sol de Orizaba.

En su infancia, se recuerda rodeada de pedazos de palma, los cuales sus abuelos y su mamá trabajaban, ahí, con los retazos y viendo como su familia hacia los cestos de este material, realizaba con sus pequeñas manos canastas, que si bien le cortaban las manos, no dejo de hacerlo.

"Mis abuelos son artesanos, hacen canastos para pan, y guajoloteros, esto pasó en herencia a mi mamá y ahora soy yo la que hace diferentes diseños que he ido modificando teniendo un total de 25 diseños de cestos, lámparas y ahora accesorios de moda".

La historia de Cirelda Romero

"La Chica del Bambú de Veracruz" como es conocida Cirelda Romero, afirma que ha recibido otros galardones a su labor artesanal y la facilidad con la que maneja el bambú, entre las que destacan "Mejor Tejedora", "Mujer Innovación", "Mejor Artesana" y el 29 de mayo recibirá el reconocimiento como Mujer del Año 2024 y Primera Mujer Artesana de Ixhuatlancillo qué llega a nivel Internacional.

"Estos premios representan el renacimiento de Cirelda, porque en su momento nunca pensé que llegaría tan lejos, es un sueño de niña hecho realidad".

Será en Cholula, Puebla, donde esta joven estará llegando con sus artesanías, las cuales tendrá que empacar con cautela para no maltratarlas.

"Voy a llevar la corona, aretes y ahora cinturones y diademas como parte de un emprendimiento en la moda, no me he imaginado como llevarlo, pero sabré acomodarlo".

Cire, como es conocida por sus amigos y familia, señala que los premios que recibirá son Mujer del año 2024, otorgado por Perú y Primera mujer ixhuateca que llega a nivel internacional por Colombia, toda vez que quienes le harán entrega de este reconocimiento la han visto en talleres y conferencia que ha dado en otros estados, siendo incluso portada de una revista brasileña llamada "Bambusale".

Recuerda que lleva 19 años tejiendo bambú con sus manos, sin embargo, con el arte con bambú en nuevos diseños son 3 años.

Cabe hacer mención que dentro de sus viajes se contemplan los estados de Hidalgo, Michoacán y Monterrey, para dar charlas y conferencias, así como talleres.

Próximamente, presentará unos diseños de máscaras prehispánicas, así como una muñeca, artesanías que continúa laborando para un concurso siendo el Premio Anual del Estado de Veracruz, lanzándose la convocatoria en mediados de agosto de este año.

De igual forma, esta joven emprendedora está preparándose para lanzar el té de bambú.