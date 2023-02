Orgullo xalapeño: Karina Meneses confronta su arte en el teatro independiente

La actriz xalapeña Karina Meneses celebra 18 años de trayectoria profesional con el estreno de una obra que invita a reflexionar sobre el perdón y, al mismo tiempo, convoca a conmemorar 10 años de Área 51, Foro Teatral del que es cofundadora.

"Vida y obra de una actriz independiente”, que tendrá temporada de estreno del 2 al 5 de febrero, es una puesta en escena donde Karina Meneses conjunta tres facetas que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera.

A diferencia del unipersonal “Hikari, una poderosa máquina de velocidad”, donde estaba sola en el escenario, esta vez también está sola pero es la creadora de la dramaturgia y la dirección.

¿De qué trata "Vida y obra de una actriz independiente”?

“Es un poco reunir lo que he explorado y celebrar la fortuna de hacer y vivir de lo que me gusta. La verdad es que no concibo dedicarme a otra cosa que no sea el teatro. Necesito hacerlo. Es fundamental en mi vida”, expresa.

La veracruzana se ha convertido ya en un personaje que figura en el teatro independiente con las compañías La talacha teatro y Tres colectivo escénico. Además, desde 2006 forma parte de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana.

Desde ambos lados –dice– ha logrado ampliar la mirada sobre su quehacer escénico y llegar incluso a la gestión y producción, pues es codirectora del Festival de Unipersonales de Xalapa.

“Para mí, hacer teatro es un juego, un aprendizaje constante, un quehacer lúdico y un lugar donde puedo vivir la libertad de hacer, de decir, de hablar de lo que me inquieta”.

¿Qué tiene para el público con su nueva propuesta?

Aunque por el título de podría pensar que es autobiográfica, aclara que es ficción y el eje central es ahondar en cuándo se es consciente del perdón, por qué se perdona, a quién sí y a quién no…

“El texto surgió ya con la pandemia sobre la idea de por qué es –no– importante perdonar y cómo estás después de que lastiman. ¿Qué hay detrás del perdón?”, cuestiona.

La actriz añade que su propuesta integra técnicas que ha trabajado con anterioridad y que la llevan a tener una mayor cercanía con el público. La interacción y un poco de improvisación se hacen presentes para desarrollar un tema del cual, afirma, “todos podemos opinar”.

La invitación para disfrutar "Vida y obra de una actriz independiente” queda abierta a adolescentes y adultos, jueves 2 y viernes 3 de febrero a las 20 horas, sábado 4 a las 19 horas y domingo a las 18 horas en Revolución 307.

En 18 años de trayectoria Karina ha participado en obras como Ítaca, bitácora de viaje, Hikari, Bichos de viaje, Rosalba y los llaveros, La visita de la vieja dama, El origen de las especies, Psico/embutidos, Estridentópolis y Las muertas, por mencionar algunas.