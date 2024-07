¿Por qué Hernán Cortés hundió sus embarcaciones en aguas de Veracruz? Historiador narra el motivo

Veracruz, Ver.- Nueve de las 11 embarcaciones con las que llegó Hernán Cortes a la Villa Rica de la Vera Cruz fueron hundidas intencionalmente para evitar que sus hombres se fugaran y algunos de sus restos pueden seguir en el fondo de la Punta de la Villa Rica, destacó el historiador Ricardo Cañas Montalvo.

¿Por qué llegó Hernán Cortés a Veracruz?

En entrevista para el Diario de Xalapa, el también encargado del Museo de la Ciudad relata que Hernán Cortés llegó a explorar nuevas tierras por órdenes del gobernador de Cuba y fundó la Villa Rica de la Vera Cruz.

En ese viaje de exploración, el conquistador llegó con más de 800 hombres y 11 embarcaciones.

¿Por qué hundió sus embarcaciones Hernán Cortés en Veracruz?

Menciona que, según fragmentos de la historia, aunque algunos hombres apoyaron a Hernán Cortés había otros que estaban en desacuerdo con él y aun con la promesa de que tendrían ganancias intentaron huir para regresar a su país.

Explica que Francisco de Montejo, quien para ese entonces era el alcalde, navegó hacia el norte y encontró un sitio donde había una especie de ensenada en el cual podían atracar los barcos y asentar a la Villa Rica de la Vera Cruz, el cual se convirtió en el segundo asentamiento de la Villa.

“En ese sitio hay una especie de risco en el mar, en el que creyeron que iba a funcionar para proteger las embarcaciones, allí se asentó la Villa. Hernán Cortes había fundado la Villa Rica de la Vera Cruz sin el consentimiento ni permiso del gobernador de Cuba. Él llegó con una expedición de once barcos y más de 800 hombres; una parte estaba en favor de él y otra parte no, él prometió que a todos les iba a tocar proporción en las ganancias, pero hay gente que no estuvo de acuerdo y se quiso regresar”, externó.

Dice que a pesar de la prohibición de Hernán Cortés de que se regresaran, algunos hombres se arriesgaron.

“Una noche Hernán Cortés estaba durmiendo y Fray Bernardino de Coria lo fue a despertar para decirle que se le estaban escapando. En ese momento Hernán Cortés había sido elevado al rango de capitán general de justicia mayor por el cabildo de la Villa Rica de la Vera Cruz y como dio la orden de que nadie se regresara, se levantó muy enojado, molesto, y mandó a capturar a los cabecillas de esta insurrección”, detalla.

El castigo para los líderes fue la muerte porque los mandó a colgar, los que estaban siguiendo a los líderes les mandó a cortar un pie y a los curiosos que estaban queriendo sumarse al movimiento les dieron 200 latigazos.

“Cortés, viendo que era tentación tener los barcos ahí, lo que hizo fue desmantelar parte de la madera de los barcos y la utilizó para construir la Villa y de los once barcos nueve fueron desmantelados, los barrenan y los hunden”, expone.

¿Qué pasó con las embarcaciones que no hundió Hernán Cortés en Veracruz?

Solo dos embarcaciones quedaron a flote; en ellas resguardaron los regalos que el emperador Moctezuma había dado para llevarlos a España para congraciarse con el rey. “En algún punto alrededor de ese risco que está sobre el mar en Punta Villa Rica deben existir los restos de esas nueve embarcaciones que Hernán Cortes hundió”, puntualiza.

Cañas Montalvo descarta que haya tesoros como joyas o piedras preciosas, pues de acuerdo con el INAH se han rescatado algunos clavos que están bajo su resguardo, así como piedras de rodada de canto que tiene chapopote, que al parecer se utilizaba para el lastre de los barcos para nivelar las embarcaciones.

“Debe de haber algunas cosas, pero recordemos que los barcos fueron desmantelados, les quitaron lo más importante. En mi opinión no creo que exista un tesoro como la gente común lo quiere ver; joyas no porque no fue naufragio, sino que fueron hundidos de forma premeditada y Cortés les sacó lo más importante para utilizarlo. Quizá haya restos, clavos u otros objetos metálicos, pero por supuesto para los que amamos la historia encontrar un clavo de las naves de Cortés son un tesoro”, señala.

El historiador recuerda que la Villa permaneció en esta zona seis años entre 1519 y 1525 y después se pasó a lo que actualmente conocemos como La Antigua, donde estuvo 70 años antes de asentarse definitivamente en lo que es hoy Veracruz.