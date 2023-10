Presentan libro para apoyar restauración de parroquia de la Pastora en Veracruz

Veracruz, Ver.- En apoyo de la restauración de la parroquia de la Pastora, la investigadora Martha García Benaglio presentó el libro “Historia de la Iglesia de la Pastora en Veracruz” con el cual se busca captar recursos para ese edificio que data del siglo XVII.

En entrevista la historiadora, explicó que la obra nació luego de que varias piezas de la iglesia se encontraban dañadas debido al mal estado del edificio ubicado en la calle de Constitución entre Independencia y 5 de mayo en pleno Centro Histórico.

¿Cómo se involucró investigadora en restauración de iglesia?

Mencionó que se conmovió al ver el daño que tenía el cuadro de la imagen de la Virgen de Guadalupe que por la falta de impermeabilización tenía manchas oscuras.

“Me involucré en la restauración de la iglesia porque un día llegue a misa y me llamó la atención que el cuadro de la Virgen tenía manchas negras, cuando termine le pregunte al padre y me dijo que era porque se filtraba el agua, yo me conmoví porque no era posible que una iglesia histórica esté en estado de ruinas, en ese estado”, expresó.

Dijo que le prometió al párroco escribir el libro sobre la historia de la iglesia, donde se cuenta que se encontraron dos imágenes religiosas que estuvieron cubiertas por más de 200 años, así como detalles que decoran los muros internos de la estructura.

Las imágenes fueron descubiertas luego de que se rasparon los muros para realizar trabajos de pintura.

“El año pasado prometí que presentaría mi libro y que donaría todo lo que se venda de los 200 libros para restaurar lo más urgente, el libro ha tenido una buena acogida, se vendió todo y se hicieron algunos trabajos pero aún nos falta dinero. hay un nuevo tiraje y esperamos que se venda igual”, señaló.

El libro se presentó este sábado en el exconvento Betlehemita y se encuentra a la venta por 800 pesos, el dinero recaudado será destinado para concluir los trabajos de restauración.