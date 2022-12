Estas a tiempo de entrar al taller para elaborar piñatas, te decimos dónde lo imparten [Mapa]

Como parte de las fiestas decembrinas en Veracruz se realizan diferentes actividades con motivo de la llegada de las posadas y la Navidad, en la Casa Museo Guillermo Landa comenzó el taller de piñatas artesanales denominado “Elaborando una estrella” que va dirigido a niños y niñas, la idea es que los pequeños sientan la emoción y alegría que llega en esta temporada.

Al final del taller se presentarán las piñatas terminadas y podrás apreciar los diseños y el trabajo de los pequeños y sus papás, cabe señalar que la entrada es libre así que si tienes ganas de aprender podrías ir a preguntar si todavía puedes unirte al taller que terminar el próximo sábado por la tarde.

Puedes leer también: Fascinante obra de Nunik Sauret estará en Xalapa; sede y fecha

La cultura mexicana en Navidad no es la misma sino se ven las piñatas en cada época decembrina, es parte del folklore nacional que es reconocido a nivel internacional por los colores y las formas que se presentan, son parte importante de todas las fiestas, no importa que no sea diciembre, si cumples años una piñata no puede faltar en casa, pero en época se trata de elaborar las tradicionales.

Cabe señalar que las posadas están por iniciar así que es el momento ideal para aprender a elaborar una piñata con la cual le podrás dar más alegrías a los pequeños que participen en estas fiestas previas a la Nochebuena y la Navidad, a cargo del taller está Severo Pérez Flores.

Cultura Xalapa presenta foro navideño ¡Vive tu Navidad! ¿De qué se trata? Te contamos [Video]

La Casa Museo Guillermo Landa se ubica en la avenida 1 #333 en el Centro Histórico de Huatusco, si vives por la zona esta es una buena opción para que te puedas divertir junto a los pequeños al elaborar una piñata, la cual podrías romper en la posada familiar.

¿Dónde puedo aprender a elaborar una piñata?

El taller de piñatas artesanales “Elaborando una estrella” inició el martes 13 de diciembre y terminará el próximo sábado 17, a cargo de impartir el taller está Severo Pérez Flores, es dirigido a niños y niñas de los 9 a los 12 años de edad, la entrada es libre, cupo limitado; el horario es de las 16:00 a las 18:00 h.

¿Qué otras actividades ofrece la Casa Museo Guillermo Landa?

Además del taller de piñatas artesanales puedes apreciar en la Casa Museo Guillermo Landa de Huatusco un par de esculturas, en la denominada la pieza de la semana, en la cual los visitantes podrán apreciar algunas obras durante diciembre, por ejemplo, en la semana del 4 al 10 se tuvo la pieza Asustado de Ferdinand Liebermann.

Para esta semana que va del 11 al 17 de diciembre, podrás apreciar la pieza llamada Europa de L. Tischler, la semana del 18 al 24 se tendrá la pieza Cabeza de boxeador de Hernert Hofmann-Ysenbourg y para cerrar el año, la semana del 25 al 31 podrá visitar el recinto para ve la pieza llamada Piedra de ara obra de Joaquín A. Pagaza.

Cabe señalar que en la Casa Museo Guillermo Landa se cuenta con un acervo permanente el cuál podrás conocer de miércoles a domingo con horario de 10:00 a 15:00 h, para más informes te puedes comunicar al siguiente número 273 734 0067.