C4 atendió 5 mil 162 accidentes de moto en 2023; no todos los cascos protegen de lesiones

Entre 2023 y marzo de 2024, se han registrado 6 mil 637 siniestros en los que estuvieron involucrados motociclistas en el estado de Veracruz, según los datos recopilados por el Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 911.

Durante el año 2023, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendió 5 mil 162 reportes de accidentes de motocicleta, de los cuales 4 mil 999 implicaron lesiones.

En el primer trimestre de 2024, entre enero y marzo, se reportaron 1,475 accidentes de motocicleta, con 1,415 de estos casos involucrando personas lesionadas.

Asimismo, durante el periodo de 2023 a marzo de 2024, el C4 atendió 213 reportes de accidentes con personas fallecidas, de los cuales 163 ocurrieron en 2023 y 50 en los primeros tres meses del año en curso.

Exceptuando los municipios de Álamo Temapache, Ángel R. Cabada, Boca del Río, Córdoba, Camerino Z. Mendoza, Espinal, Isla, Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, Misantla, Orizaba, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Santiago Tuxtla, San Rafael, Tlapacoyan, Tantoyuca, Tezonapa, Tuxpan, Veracruz y Zongolica, donde la supervisión vial recae en los ayuntamientos, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial de la SSP ha contabilizado 1,034 accidentes protagonizados por motociclistas en Veracruz durante el periodo que abarca desde 2023 hasta marzo de 2024.

Durante el año 2023, los agentes de Tránsito y Seguridad Vial reportaron un total de 833 personas lesionadas en accidentes de motocicleta. En los primeros tres meses de 2024, esta cifra se ha incrementado en 236 personas más en el estado de Veracruz.

Además, se han registrado siete casos de fallecimientos relacionados con accidentes de motocicleta, según los informes de Tránsito y Seguridad Vial de la SSP, entre 2023 y marzo de 2024.

En México, el aumento significativo en el número de motocicletas en circulación ha coincidido con un incremento marcado en las muertes y lesiones de motociclistas. Según el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), en 2020, los motociclistas representaron el 25 por ciento de las víctimas mortales en accidentes de tráfico.

¿Por qué no todos los cascos para andar en motocicleta son seguros?

El análisis “Uso de casos seguros en México” del ITDP señala una tendencia al alza en la tasa de mortalidad de motociclistas. Entre 2014 y 2019, esta tasa aumentó un 36 por ciento, pasando de 1.1 a 1.5 muertes por cada 100 mil habitantes. Esta tendencia es preocupante, sobre todo si se compara con la disminución de las tasas de mortalidad para otros usuarios de la vía pública durante el mismo período.

A pesar de este aumento en el número de muertes de motociclistas, no existen estudios recientes sobre la prevalencia del uso del casco ni sobre las barreras que impiden su uso adecuado por parte de todos los usuarios, ya sean conductores o pasajeros.

Sin embargo, se ha demostrado que el acceso a cascos seguros es una de las políticas más efectivas para prevenir muertes y lesiones graves de motociclistas en las vías.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el uso adecuado de cascos seguros puede reducir hasta un 72 por ciento la probabilidad de sufrir lesiones graves y hasta un 39 por ciento la probabilidad de muerte.

El análisis “Uso de casos seguros en México” del ITDP señala una tendencia al alza en la tasa de mortalidad de motociclistas | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Por lo tanto, es esencial considerar el casco como un componente integral de la seguridad vehicular, y no como un accesorio opcional. No obstante, es importante destacar que no todos los cascos ofrecen una protección efectiva. Existen estándares de homologación o certificación que garantizan que los cascos puedan absorber impactos en caso de accidente.

El uso de cascos no certificados, o que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad, puede aumentar el riesgo de lesiones craneoencefálicas y crear una falsa sensación de seguridad.

Por ende, para el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) es fundamental implementar políticas públicas que no solo promuevan el uso de cascos, sino que también faciliten el acceso a cascos homologados que brinden una protección adecuada.