¿Quieres regalarle una serenata al amor de tu vida? Aquí te damos la información [Mapa]

El romanticismo no debe dejarse sólo para el día del amor y la amistad, es algo que se debe promover todos los días, pero en febrero aumentan las ganas de dar flores, chocolates y las tradicionales serenatas, mentira que eso es para los señores o los papás, no es de otra época, llevarle serenata a un ser amado le dejara un lindo recuerdo para toda su vida.

Las serenatas son una muestra de amor, no sólo a la pareja, también le puede llevar serenata a tu mamá, claro que para los hombres, recibir serenata no está en los planes, pero en ésta época en la que muchos tabús se están derribando, regresemos las serenatas como una linda costumbre, si usted decide llevarla no se va a arrepentir.

Claro que no todos tienen idea de cómo llevar serenata, podrías decir que no saben cantar o tocar la guitarra, esas excusas ya no serán válidas, siempre podrás contar el un buen mariachi, o si tienes amigos, porque siempre hay uno, que sepa tocar la guitarra con eso la armas, pero si quieres verte más “pro” podrías entrarle al programa “Serenata en tu colonia” y llevar música de orquesta.

Por opciones no paramos y en Xalapa ésta iniciativa ya se puso en marcha, no sólo será por el 14 de febrero, la idea es festejar todo el mes, llevar música, alegría y romance a distintas zonas de la ciudad.

¿Cómo puedo inscribir a mí colonia en el programa “Serenata en tu colonia”?

Todavía estás a tiempo de inscribir a tu colonia en el programa de “Serenata en tu colonia”, lo primero será registrarte en el siguiente link; ahora te presentamos los requisitos que debe cumplir la zona para que pueda participar en el programa.

Contar con una cancha municipal, explanada o parque amplio, en donde se pueda instalar la orquesta, equipo de audio y el público

La persona solicitante será el enlace para apoyo y coordinación de la actividad

El solicitante se compromete a dar apoyo para difusión del concierto entre los vecinos

La Dirección de Cultura realizará un recorrido previo para verificar si cuenta con las condiciones apropiadas

La Dirección de Cultura será la responsable de agendar el día, la hora y el traslado del grupo; realizar el montaje de sonido y sillas, así como la elaboración de la identidad del concierto

La convocatoria concluirá al llenar la programación de orquestas de la temporada febrero-junio

Cómo podrás leer, el programa “Serenata en tu colonia” no sólo estará en febrero, se planea una temporada que llegue hasta el mes de junio, cabe señalar que no será con mariachis, sino con la Orquesta Municipal de Xalapa y la Orquesta Pauta Nueva.





Ya se tienen las primeras serenatas programadas para febrero, aquí la cartelera

La lista de serenatas que se tienen programadas para febrero es la siguiente:

Martes 14, 18:00 horas, en el parque La Lagunilla podrás disfrutar del concierto con la Orquesta Pauta Nueva, que se ubica en la calle Cirilo Celis Pastrana en la colonia Rafael Lucio









Viernes 24, 18:00 horas, la Orquesta Municipal de Xalapa se presentará en la explanada del Barrio Xallitic en el Centro de Xalapa









Domingo 26, 18:00 horas, podrás disfrutar de la Orquesta Municipal de Xalapa en el parque Revolución que se encuentra en la avenida Bolivia en la colonia Los Sauces