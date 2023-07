Abogado xalapeño es apasionado del montañismo; la vida de Guillermo Ramírez

Guillermo Ramírez es un abogado xalapeño apasionado por el montañismo y el senderismo. Su amor por ese deporte de aventura le surgió cuando tenía alrededor de 16 años; actualmente tiene 33 y ha subido unas 15 veces a la parte alta del Cofre de Perote.

Además, también se ha aventurado en las faldas del Pico de Orizaba y de La Malinche, entre Tlaxcala y Puebla, en donde ha descubierto maravillosos paisajes naturales, dignos de una postal.

¿Qué se necesita para hacer montañismo y senderismo?

Entrevistado cerca de la cima del Cofre de Perote, a unos 4 mil metros sobre el nivel del mar, sostuvo que para practicar el montañismo y el senderismo se requiere de mucha resistencia física y mental.

Cuando hay cansancio "la mente" hace el esfuerzo, señala | Foto: Miguel Salazar/Diario de Xalapa

"Muchas veces es más mental; cuando se llega a un punto en el que se siente que el cuerpo ya no puede más, es entonces cuando se tiene que actuar con la mente y sacar adelante la fortaleza", señaló.

También ha tenido que enfrentar lluvias y tormentas eléctricas, de las que no se puede proteger en la montaña, pues solo hay árboles, vegetación y rocas.

"Siempre hay que venir con impermeable y ropa térmica; dos veces me han tocado tormentas eléctricas y pues no queda más que acelerar el paso, porque no hay en dónde protegerse".

A lo largo de su trayectoria ha subido a las montañas en compañía de amigos, hombres y mujeres. En el camino se ha encontrado a un sinnúmero de personas que, en su intento por subir a la cima del Cofre de Perote, "han sufrido algún trastorno de ansiedad o de depresión; lo más común es que se desesperan por la falta de oxígeno". También administra su tiempo para no descuidar su profesión de abogado, de la que también se dice apasionado.

Entre los 15 y 16 años comenzó su interés por el montañismo y subió por primera vez al Cofre de Perote. “Empecé con un buen amigo llamado Alberto. Empezamos a hacer escala deportiva y la altura nos empezó a llevar más a las montañas y a tener contacto con la naturaleza".

Los fines de semana son los ideales para el montañismo y senderismo, actividades que disfruta como un sano pasatiempo. Cada vez que sube a la montaña, Guillermo disfruta totalmente de la naturaleza. La flora y fauna le dan un ambiente de tranquilidad.

"Para empezar solo se necesitan de ganas y de equipo, pues no se requiere de mucho, solo un pantalón cómodo, unas buenas botas y un palo (bastón) que puede ser que lo encuentren aquí (en la montaña), además de una mochila con agua y algo que te pueda servir en caso de emergencias, porque el clima es muy cambiante", puntualizó.