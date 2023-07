Arantxa Isabella llegó a Xalapa a triunfar en el basquetbol: su historia

La basquetbolista Arantxa Isabella Escobar Rodas, originaria de Tapachula, Chiapas, se encuentra radicando en la capital veracruzana por sus estudios universitarios, por lo que obligadamente su amor por el “deporte ráfaga” la llevó a ganarse un lugar en el equipo de las Leonas de la Universidad Anáhuac, propósito que cumplió.

Ahora orgullosamente la también seleccionada nacional U18 de 2021 a 2022, defiende los colores de su universidad y lo hace en el Campeonato Universitario División II, en donde buscan ascender a División I.

Te puede interesar: Rookies, digno campeón del torneo municipal de basquetbol femenil

¿Desde que edad empezó a jugar Arantxa Isabella?

La jugadora posición 1-2, tiene 19 años de edad, un año viviendo en Xalapa y es estudiante del tercer semestre de psicología, además ha sido convocada anteriormente por la Comisión Nacional de Selecciones de ADEMEBA México a formar parte del conjunto azteca con destacadas actuaciones.

Deportes Martha y Francisco unieron conocimientos y amor para crear gimnasio

Cuando ella decidió jugar este deporte fue a los 8 años de edad y desde entonces ha sido una deportista destacada, pues su pasión por la disciplina la ha llevado a jugar varios nacionales en diferentes estados como Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, entre otros; así mismo con la selección nacional U18.

Para ella este deporte es muy importante en su vida, pues dice, “he logrado mucho aprendizaje, dentro y fuera de la cancha”, además destaca es, “una filosofía de vida, es parte de, y el ir forjando un carácter a través del deporte te ayuda mucho en todos los aspectos”, afirmó.

Remarca que gracias al apoyo de sus padres y hermano, puede practicar el basquetbol, con el que ha logrado ser de selección, así como, “estudiar en una prestigiosa universidad y esto para mí es un gran logro, además he conocido muchas amistades, pero sobre todo mucho aprendizaje en momentos complicados que ayudan a seguir adelante y eso es en la vida, no solo en el deporte”.

Arantxa Isabella no solo destaca como deportista, también muestra importante madurez, pues el ser basquetbolista de alto rendimiento desde pequeña, la ha hecho ser una persona autosuficiente, “pues tuve que comenzar a viajar sola desde chica por el deporte, eso me ayudó mucho a ser autosuficiente, y el saber que tienes a tu familia apoyándote, que no siempre podrá estar ahí acompañándote, me hizo fuerte en ese sentido”, comentó.

Arantxa Isabella Escobar Rodas cuenta con el respaldo de su familia | Foto: Luis Hernández

La sencillez de Escobar Rodas es también muy grande y la mostró al aceptar que tiene mucho que mejorar, aunque sabe que es una atleta alto nivel, “trato de seguir aprendiendo y seguir mejorando para avanzar”.

Deportes Se sobrepone a lesión: velocista Luis Tena buscará su mejor nivel

Su nivel y seguridad se refuerza con su forma de pensar: “Una frase que me gusta mucho es, puedes dejar que cualquiera dude de ti, pero ese alguien que no seas tú, palabras que desea lleguen a otras mujeres a las que invita a trabajar constantemente, pensando en que se lograrán los objetivos, además de tener mucho confianza en ellas mismas algo que les ayudará mucho. Por eso les digo no se rindan, siempre habrá momentos complicados, pero como dije, eso es algo que te forja el carácter y te sacará adelante”.

¿Cómo ve a las Halconas de Xalapa?

Para Arantxa, Halcones de Xalapa Femenil es un equipo fuerte y disciplinado que ve desde que llegó a la capital veracruzana.

“He ido a ver juegos de las Halconas y juegan muy bien; pienso ahora en dos cosas, ascender a División I con la universidad y a largo plazo, jugar profesionalmente, y me gustaría que fuera en las Halconas de Xalapa para mantenerme aquí, un lugar muy bonito”.

Y agregó: “He ido a muchos juegos y me gusta mucho. Desde antes de llegar los veía por transmisiones en vivo, y pues estando aquí es otra experiencia estar presente en los partidos, algo muy padre porque tienes mucho acercamiento”, concluyó.