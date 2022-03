Alex Navarro, inmerso en las ultras distancias

Alejandro Navarro Tapia oriundo de Coatepec, cuando se inició en el Trail jamás pensó que sería destacado competidor, no sólo en su municipio, sino a nivel nacional y pudo lograrlo gracias al compromiso consigo mismo de siempre dar lo mejor. Alex en 6 años a sido tercero, segundo y primer lugar Veracruz y a nivel nacional en ultras de 50, 70 y 80 kilómetros.

El competidor de 41 años de edad es casado y padre de una niña de 10 años y un joven de 18, además ser trabajador del volante, en entrevista para Diario de Xalapa, relata cómo se inicia en competencias de montaña.

“En Coatepec en donde vivo jugaba fut y para tomar condición y rendir salía a correr; durante ese tiempo jugué futbolito, Fut 7, Liga de Coatepec, categoría Libre y Veteranos. Logré ser campeón varias veces en ambas categorías; recuerdo que en la libre participé con River Plate y en veteranos con Independiente”, expresa.

Explica que tiempo después conoció a Pascual Martínez Limón, experto en competencias y reconocido atleta veracruzano a nivel Estatal y Nacional, quien lo invita a entrenar “porque me veía facultades y me convenció, pero me dijo que el atletismo no se lleva con el futbol, o corres o juegas y aquí estoy corriendo”, señala.

Detalla que se mantuvo entrenando con él por tres años y que hasta el año se animó a competir, “porque Pascual, quien fue competidor importante en Veracruz, me convenció".

Luego de realizar varias carreras atléticas llegó al mundo del campo traviesa y hasta este momento continúa disfrutando y descantando a nivel nacional.

“Ahora entreno con mi equipo NT al que le brindo lo que a mi me enseñaron sin cobrarles nada, porque lo hago por amor al deporte, pero en competencias de montaña”, señala.

Alex tiene amplio camino en el deporte y gracias a su seriedad en competencia, ha destacado en terrenos fuera del Estado, como en Monterrey, Nuevo León en donde quedó en primer lugar en competencia de 54 km en 2018; También fue tercer mejor veracruzano en el Maratón de Xalapa. En 2021 en Ixhuacán de Los Reyes fue primer lugar en 70 km y aunque aparecieron lesiones no ha parado. Actualmente es primer lugar general en 80 km en el Trail de Teocelo.

Con su equipo NT se enfoca en mejorar día a día y lo hace porque espera pronto competir a nivel internacional, porque tiene deseos de trascender.

Para Alex Navarro el deporte es parte de su vida, porque le ha dado muchas alegrías que espera sean más, ya que desea pronto competir en el Ultra Trail de Mont Blanc, evento que reúne a los mejores especialistas del planeta en esta disciplina. "Sé que se necesita algunas competencias para reunir puntos e ir al evento, y creo que he cumplido con eso, porque he participado en varios Trail en los que me he colado entre los tres primeros lugares, entonces pienso poder asistir muy pronto a esta competencia".

Navarro conduce un vehículo de alquiler y lo hace orgullosamente. Sabe que debe trabajar para poder darle a su familia lo mejor y lo realiza correctamente y aunque cumple cabalmente como padre de familia, se da tiempo para entrenar y luchar por ser mejor atleta, y mejor ser humano.

Al finalizar agradece el espacio: "Antes que nada gracias a Diario de Xalapa por fijarse en mí y las personas les digo que sigan sus sueños y que si son perseverantes podrán llegar muy lejos. Gracias a mis amigos por siempre apoyarme.