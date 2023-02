El Comisionado de la NFL lo tiene claro: "Volveremos a México, son grandiosos"

Las visitas de la NFL a la Ciudad de México entrarán a un período de pausa debido a las remodelaciones que sufre el estadio pero en Azteca de cara a la Copa del Mundo 2026, la liga estadounidense de futbol americano tienen claro que “volverán”.

Ser el segundo mercado de aficionados más grande de la liga a nivel mundial, ha provocado que México sea una de las paradas obligatorias en partidos oficiales. Si bien era un secreto a voces que no habría partido en la temporada 2023, el propio Comisionado Roger Goodell explicó en su conferencia de prensa previo al Super Bowl que una de las prioridades en el corto plazo es volver apenas se lo permitan las autoridades del Coloso de Santa Úrsula.

“Para quienes no sepan, este año no vamos a México, y no por falta de apoyo, sino porque van a renovar el estadio para la Copa del Mundo. Pero vamos a regresar”, comentó Goodell a los medios de comunicación.

“Cuando el estadio esté terminado para volver, vamos a regresar. México es uno de los lugares donde seguiremos jugando, los fans son simplemente grandiosos, volveremos”, añadió el directivo de 63 años.

La NFL volvió esta campaña que está por finalizar a la capital del país azteca luego de dos años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19. El choque entre los 49ers de San Francisco y Arizona Cardinals fue el quinto de campaña regular se disputa en la CDMX.

A favor de los afroamericanos

En pleno siglo XXI, Goodell ha dejado en claro que la diversidad se refleja más que nunca en una NFL donde sus jugadores más importantes en su gran mayoría son de origen afroamericano.

El hecho de que los dos quarterbacks del Super Bowl LVII (Patrick Mahomes y Jalen Hurts) sean de dicho origen, se debe a “un gran talento que existe en ese puesto, sea blanco o negro. Creo que hoy tenemos 11 mariscales de campo titulares afroamericanos, son algunos de los mejores líderes que he visto. Son extraordinarios”.

“La gente habla de su talento y de su capacidad para correr, pero son líderes increíbles. Realmente agregan ese elemento al juego. Y creo que nuestro juego ha cambiado debido a su talento. Pero creo que es otro ejemplo de cómo la diversidad te hace mejor. Piensa en esta liga sin esos 11 grandes mariscales de campo jóvenes, piensa en los dos de este Super Bowl. Hacen que la liga sea mejor y eso es de lo que estamos tan orgullosos”.

Goodell también confesó que no dejará de aparecer en las ceremonias del Draft con todo y que los aficionados han tomado como una tradición abuchearlo en cada presentación.

Publicado originalmente en el ESTO