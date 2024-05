Sigue creciendo socavón del Bulevar Ávila Camacho en Boca del Río

Boca del Río, Ver.-La situación en el Bulevar Manuel Ávila Camacho sigue empeorando, con un socavón que ha crecido significativamente en los últimos meses.

El hundimiento localizado entre la avenida Reyes Heroles y entronque con Ruiz Cortines, que ya había sido motivo de preocupación, se ha extendido aún más, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes y conductores.

El hundimiento pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y conductores / Foto: Danytza Flores / Diario de Xalapa

A pesar de las promesas de intervención, el socavón sigue sin ser atendido. La situación demanda una respuesta urgente por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas de una de las principales vías de la ciudad.

Y es que ahora se puede ver sobre el muro y la banqueta, que se amplió el socavón, y ahora es menos el espacio de banqueta para que las personas y familias puedan caminar seguros.

El daño presenta una extensión de más de 80 metros de longitud, en algunas partes ya se alcanza a ver parte del mar y como ha ido carcomiendo la zona ante la falta de una escollera.

Hay que el gobierno municipal ha enviado ya los proyectos solicitados a la Secretaría de Marina para que este ejecute la construcción de unas escolleras, sin embargo a la fecha no ha resuelto nada.

El hundimiento pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y conductores / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Existe la necesidad de que esta obra inicie a la prontitud porque el socavón sigue creciendo de forma importante y el paso de los frentes fríos afectará aún más, dañando más la infraestructura del bulevar del municipio boqueño.

De acuerdo al proyecto realizado por especialistas contratados, se requieren ocho escolleras paralelas a la banqueta desde la intersección de Ruiz Cortines hasta donde concluye el bulevar Manuel Ávila Camacho.

El hundimiento pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y conductores / Foto: Danytza Flores / Diario de Xalapa

Al tratarse de una obra especializada y compleja, debe estar a cargo del gobierno federal a través de la Secretaría de Marina y tiene un costo cercano a los 45 millones de pesos.

No se descarta que el deslave interno que sufre la zona llegue no solamente a los carriles vehiculares del bulevar sino también a la cimentación de edificios del lugar, de no atenderse.