Asmodeus es un mal necesario en la lucha libre

XALAPA, Ver.- El luchador xalapeño Asmodeus comenzó su carrera en el pancracio capitalino hace dos años, cuando llegó a las instalaciones del Apolo Reciostyle, gimnasio que dirige uno de los exponentes más importantes de este deporte en la actualidad: Poseidón.

Mi nombre está basado en la demonología, es uno de los 7 pecados capitales y representa a la lujuria, es el que corrompe almas

sentenció es actual campeón strogstyle de Xalapa

Recorriendo un poco su pasado, el atleta platicó que inició su trayectoria el 5 de agosto del 2017 cuando piso el gimnasio que ahora llama casa, pero esto fue gracias a que en su familia hay tradición luchística ya que su padre y sus tíos fueron exponentes de este deporte y gracias a ellos se sentaba en primera fila cada domingo a ver las funciones que se programaban en la ciudad o por medio de la televisión.

Actualmente tengo el cinturon strongstyle de la Arena Reciostyle, título el cual le gané en una dura batalla a mi compañero Ultrasónico después de estarlo buscando y estar en grandes encuentros, pude arrebatárselo, no fue nada sencillo ya que es un duro rival; también tengo el campeonato E.C.D. de parejas junto con mi compañero maldad

Sus maestros son Samuray, Mago Mandrake y Poseidón, a la hora de elegir alguna técnica a desarrollar como su estilo luchístico el amo del ocultismo se decantó por ser rudo y maneja el strongstyle y le agrada la lucha tradicional a ras de lona.

No tiene un rival a vencer ya que para él “en cada encuentro cualquier rival es digno, siempre me entrego para salir avante y si no me esfuerzo para demostrar lo aprendido”.

Foto: Cortesía | @Asmodeus Daemonium

Entre sus ídolos destaca a nivel nacional Virus, Averno y Mephisto, y del ámbito local Mago Mandrake, Rey Pantera, Eslabón Perdido y Poseidón.

En cuanto a su opinión referente a la lucha libre actual Asmodeus comentó “le falta para ser mejor; creo que la lucha libre actual evolucionó, se ven más vuelos, más proyecciones y castigos que la hacen más vistosa, pero se ha perdido un poco el ras de lona; pero siempre se debe ver el lado bueno.

Como profesional me falta mucho porque creo que de la bendita lucha no se acaba de aprender y siempre debemos tener los pies en el piso, ser humildes y no olvidar cómo empezamos y recordar que la gente nos levanta y también nos puede olvidar