Interés por ejercitarse es una tendencia, ¿por qué? Te contamos

Boca del Río, Ver.- En un 40 por ciento incrementaron las inscripciones en gimnasios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en estos primeros días del 2024.

José Antonio Hernández, Gerente Operativo del gimnasio Vida Fit, considera que los propósitos de año nuevo es la principal causa que ha motivado a las personas a buscar estos espacios para tratar de bajar de peso, pero también en los últimos tres años se ha vuelto tendencia, ponerse en forma.

¿Por qué se ha vuelto tendencia ponerse en forma?

El entrevistado asegura que la pandemia del Covid-19 generó una mayor concientización de las personas en mantener un mejor estilo de vida saludable, pues se dieron cuenta que quienes llevaban una vida sedentaria fueron los más afectados.

“Entonces lo que sí hemos visto es que hay un mayor repunte después de la pandemia en cuanto a la conciencia de la gente de inscribirse y durar lo más que pueda. No es tanto por problemas económicos sino que se dieron cuenta que la gente sedentaria fue la que peor la pasó durante la pandemia porque no tenía acostumbrada a su cuerpo a hacer ejercicio y como tuvimos una enfermedad respiratoria pues fue gente que nunca le exigió a sus pulmones la paso mal y algunos no la libraron y los que hicieron ejercicio fue un par de semana y lo resistió, eso lo vio la gente y le dio sentido”, dijo.

En la actualidad, mencionó que son las mujeres las que mayormente asisten a los gimnasios, cuando anteriormente la prevalencia eran varones.

Pandemia del Covid-19 generó una mayor concientización de las personas en mantener un mejor estilo de vida saludable | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Enero siempre ha sido el mes más alto por el tema de los buenos propósitos y más o menos lo que hemos detectado es que aumentan las inscripciones un 40%, la mayoría mujeres que ahorita está muy de moda el empoderamiento de las mujeres en el gimnasio son quienes más asisten y lo aprovechan”, dijo.

Sin embargo, lo cierto es que la mitad de las personas que se inscriben en estos espacios terminan por desistir. El resto se les vuelve un hábito, y los entrenadores les apoyan para cumplir con su meta.

“Bueno lo que estamos viendo es que al tercer mes la mitad claudica, y la mitad continúa, nosotros recomendamos una permanencia de seis meses porque es lo que recomendamos para que realmente ellos vean avances y logros, porque la gente que no se da ese tiempo viene un mes, dos meses y a parte no es constante no le ve sentido, piensa que está perdiendo su dinero”.

“Pero la gente después de seis meses cuando ve los resultados en talla, peso, como se ve, cómo se siente lo que menos le pasa por la cabeza en cancelar, cancela otras cosas con tal de no dejar de invertir en su salud”, añade.

José Antonio Hernández dijo que si bien los buenos hábitos alimenticios son importantes, llevar una vida de ejercicio permite tener una buena salud y en eso se enfocan.