El parque Natura, un espacio ideal para ejercitarse: Ingrid Morales

Caminar y correr son actividades que han ayudado a Ingrid Morales Figueiras a mantener una vida sana y quitarse de encima el estrés que provoca la vida cotidiana y laboral.

Cada mañana, desde hace más de 10 años, ha acudido al parque Natura, de esta ciudad, a disfrutar de la belleza natural de este sitio. “No hay nada mejor que recorrer por los caminos empinados de este parque que llenan a mis pulmones de oxígeno puro”.

Resalta que en su vida realiza deporte porque la alimenta y aumenta su resistencia. “Los beneficios no son solo físicos sino también en mi salud psicológica porque cuanto más me estreso más salgo a caminar porque me ayuda a quitarlo”.

Explica que caminar fortalece su cuerpo y espíritu. Más porque lo hace en caminos elevados como los que tiene este parque que le ayuda a tonificar su cuerpo, pero lo que más disfruta es pensar positivo mientras realiza actividad física.

Resalta la importancia de caminar, de hacer con disciplina, todos los días por la mañana, puede es vital para aliviar el estrés y la ansiedad, este entorno natural relaja la mente para aliviar el dolor y los problemas diarios.

La atleta exhorta a jóvenes y adultos a realizar deporte porque después de los excesos de fin de año, “es lo mejor para recuperar la condición física que se perdió”.

Xalapa cuenta con espacios para realizar actividad física ideales y naturales | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Otra recomendación que hace como deportista nata es comer sano, preferir las verduras y frutas de temporada sobre los alimentos industrializados o la comida chatarra. “Recuerden que una buena alimentación se complementa con la realización de ejercicio físico”.

Parque Natura, especio ideal

Xalapa cuenta con espacios para realizar actividad física ideales y naturales, sin embargo, en el caso de este parque Natura comenta que es precioso y encantador, pero ha estado en mejores condiciones y se siente muy solo. “Hay poca vigilancia”.

A este espacio natural se puede ingresar por la Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del centro comercial plaza Ánimas o por el lado de Arco Sur a un costado del centro comercial Patio Xalapa, que es su entrada principal.

Es un lugar que se puede disfrutar tanto por deportistas como por las familias porque permite disfrutar de una riqueza natural con gran cantidad de árboles y plantas, es uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad.

Caminar y correr en este sitio es una experiencia única. El parque Natura tiene una extensión de 80 hectáreas, “y en mi opinión es el parque y reserva natural más disfrutable de la capital, pero, insisto, le falta vigilancia”.

Como una mujer deportista, toma sus precauciones para no internarse por los lugares más recónditos, “camino cerca de donde sé que hay vigilancia que es en la entrada y por la del estacionamiento, “me gusta disfrutar del entorno, pero debo tomar mis cautelas para no correr ningún riesgo”.

Recuerden que una buena alimentación se complementa con la realización de ejercicio físico | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Lo único malo del parque Natura, dice, es que hay horas en que está muy solo.

Por último, remarca que no importa qué motivos llevan a las personas a una vida activa, sean los propósitos de año nuevo o mejorar la salud, porque lo importante es hacerlo para vivir mejor porque cambia a todos quienes lo practican.