¿Ingresarás al gimnasio? Entrenador comparte tips para no "dejarlo a medias"

Veracruz, Ver.- Con el año nuevo, la gente se hace propósitos para empezar una vida nueva y uno de ellos es entrar al gimnasio, sin embargo, antes de ejecutar esta acción, se debe entender que se trata de un compromiso que requiere mucha fuerza de voluntad.

De acuerdo con el entrenador y fisicoculturista Belisario Vargas Ortigoza luego de la pandemia la gente comenzó a preocuparse más por su alimentación y actividad física y con el inicio de año se hacen más propósitos; el principal es adelgazar.

¿Cuáles son algunos consejos antes de ingresar a un gimnasio?

Sin embargo, antes de inscribirse al gimnasio, deben tener mucho compromiso y fuerza de voluntad y seguir los pasos del plan de entrenamiento y nutricional.

“Yo lo que recomiendo a la gente es que cuando inicien su entrenamiento, lo hagan de la manera correcta, hay que tener mucha fuerza mental, hay muchos factores que pueden provocar que cortes el camino, hay que tener mucho convencimiento y amor propio para alcanzar su objetivo”, expone.

Menciona que la alimentación es básica porque aunque se tiene la creencia de que deben comer menos, al contrario, el cuerpo necesita más comida.

“Se tiene la ideología que una vez que entras al gimnasio comes menos y no es lo apropiado porque se resume en un gasto energético, un gasto calórico. Entrar a un gimnasio te va a dar una mayor demanda de energía y si tu no sabes satisfacer las necesidades con los alimentos correctos, el efecto puede ser negativo, subes de peso o te da sueño”, dice.

En el caso de las personas con sobrepeso la recomendación es empezar a hacer ejercicio sin perder masa muscular para que puedan reducir de tres a cuatro kilos mensuales a base de ejercicio y no generar una baja drástica.

En el primer mes del año se eleva la afluencia a los gimnasios hasta el 100 por ciento | Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro.com

“Hay que corregir el exceso, no es bajar de golpe y obsesionarse de que tengo que bajar, las bajas drásticas generan estrías”, señala.

Una vez que la persona empieza el ejercicio debe mantener ese estilo de vida, alimentarse bien y dormir lo necesario.

El también estudiante de nutrición, refiere que hay personas que apoyan su actividad física con suplementos vitamínicos para lograr sus objetivos pero insta a la población a pedir la supervisión de especialistas porque algunos pueden ser nocivos para su salud.

“Tú puedes consumir todos los suplementos que tú quieras pero si no cuidas tu plan nutricional no vas a lograr tu objetivo porque son complementos y hay algunos que sí son nocivos”, puntualiza.