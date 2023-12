¡Diego conquista a Leones de Yucatán! Veracruzano firma con equipo bicampeón de beisbol

Veracruz, Ver.- Con 14 años, el veracruzano Diego Asael Roldán Villarauz se convirtió en prospecto del bicampeón Leones de Yucatán al firmar como pitcher dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

En entrevista para Diario de Xalapa, el estudiante de secundaria expresa su emoción al ser llamado por el equipo profesional al que admira y que ahora se le presenta la oportunidad de integrarse a sus filas.

¿Cómo inició Diego Asael Roldán en el beisbol?

Relata que sus inicios en este deporte se dieron a los seis años cuando ingresó a la Liga Beto Ávila en la ciudad de Boca del Río y desde sus primeras prácticas demostró que tenía el talento para triunfar dentro del llamado rey de los deportes.

“Empecé a los seis años en la Liga Beto Ávila. Aquí sigo y llegué porque era un niño muy hiperactivo. Mis papás buscaron un deporte donde yo me entretuviera y resulta que me gustó mucho; me enfoqué y he andado en torneos locales, regionales, estatales, nacionales”, destaca.

Explica que aunque firmó como pitcher es un jugador que practica todas las posiciones como infield y shorstop; con esta última se ganó el trofeo de jugador más valioso dentro de la selección nacional.

Diego ha desarrollado su carrera profesional en torneos regionales, estatales, panamericanos y nacionales. Además, formó parte de la selección estatal y la nacional; su objetivo es llegar a Estados Unidos a las Grandes Ligas.

“La meta es la de cualquier beisbolista, que es llegar al mejor nivel, que son las Grandes Ligas, con el equipo que sea, pero a ese nivel; quiero alcanzar esa meta”, menciona.

Comenta que sus equipos favoritos son los Padres y Dodgers y admira a jugadores como Derek Jeter y Justin Verlander, así como al veracruzano Héctor Mora.

Diego nació en la ciudad de Veracruz pero desde muy pequeño vive con sus padres en el municipio de Medellín de Bravo y cursa el tercer año de secundaria; aspira a continuar sus estudios de bachillerato y realizar una carrera profesional.

“Estudio en la modalidad presencial y cuando salgo a jugar mis maestros y compañeros me apoyan con las tareas. Quiero seguir jugando hasta donde pueda y también hacer una carrera que esté relacionada con el deporte”, afirma.

El veracruzano deberá presentarse con su nuevo equipo durante los primeros días de enero de 2024. Ahí quedará a las órdenes del director de desarrollo de la Academia del Pacífico, el ex liga mayorista Jorge Campillo.

Durante su trayectoria Diego ha recibido todo el apoyo de sus padres, sobre todo de su madre, la señora Elba Villarauz Valenzuela, quien lo ha acompañado en todas las giras deportivas.

Recuerda que desde sus primeras entrevistas Diego aseguró que llegaría a jugar al nivel profesional, por lo que ahora que se consolidó el proyecto agradece a todos los que han confiado en él.

“Yo lo llevé para entretenimiento pero vi que le gustó mucho y a los tres meses que empezó a entrenar se presentó su primer nacional y desde ahí no ha parado; es un deporte algo caro pero hemos tocado muchas puertas, hemos encontrado a personas buenas que lo han apoyado muchísimo”, menciona.

Asegura que a toda la familia le gusta el beisbol, pero nunca se imaginaron tener a una estrella de este deporte, por lo que se dice orgullosa de todo lo que su hijo ha logrado pues no solo destaca a nivel deportivo, sino que también es un alumno de diez.

“Gracias al deporte ha estado becado en escuelas particulares y voy a decir que es un deportista que juega todas las posiciones: pichea, cacha, juega primera, segunda, tercera; los visores le vieron más talento en pitcheo. A sus 14 años ha logrado lanzamientos como un niño de 18 años. Yo le digo que lo vamos a apoyar hasta donde él quiera. Nunca lo hemos dejado solo; lo hemos acompañado durante toda su trayectoria”, puntualiza.