¡“El explosivo” brilla! Boxeador veracruzano de 17 años triunfa en su debut profesional

Medellín de Bravo, Ver.- Después de 70 peleas amateur y ser tres veces campeón nacional, Carlos Eduardo Elvira Fentanes debutó en el terreno profesional, consiguiendo su primer triunfo con tan solo 17 años.

De la mano de su padre, el joven estudiante de bachillerato se presentó el pasado jueves 21 de diciembre en el salón de Dos Bocas en el municipio de Medellín de Bravo para enfrentarse a Diego Rodríguez; ambos debutantes.

La pelea estuvo muy reñida pero la suerte estuvo de Carlos Eduardo Elvira, quien se colocó campeón por decisión de los jueces.

¿Cómo inició Carlos Eduardo Elvira en el boxeo?

En entrevista para Diario de Xalapa, Carlos “El explosivo” Elvira como lo han venido nombrando, relata que desde los 10 años empezó a entrenar, inspirado por su papá Carlos Elvira Cobos quien figuró en el nivel profesional y se colocó como campeón estatal en peso ligero.

Comenta que la pelea del pasado jueves 21 estaba programada desde noviembre, sin embargo, se retrasó unas semanas más y todo este tiempo trató de prepararse para dar el 200 por ciento, tal como su padre le dice.

“La pelea se iba a realizar el 18 noviembre pero la promotora nos dio la oportunidad de competir el jueves, hicimos nuestro debut y nos venimos con la mano en alto, pero la preparación fue de cuatro a cinco meses para darlo todo”, expresa.

Asegura que se siente afortunado de tener a su padre como entrenador, pues cuida cada detalle para que durante sus peleas no exista ningún tipo de riesgo.

La pelea estuvo muy reñida pero la suerte estuvo de Carlos Eduardo Elvira, quien se colocó campeón por decisión de los jueces / Foto Ilustrativa | Pexels

“Mi papá me cuida mucho, me enseña en la casa, en el gimnasio, me corrige, está muy pendiente de cada detalle, tengo mucha cercanía, conexión y confianza, nosotros entrenamos en el Centro Deportivo y Cultural de Medellín de Bravo”, comenta.

Su aspiración es llegar a campeón del mundo y sigue muy de cerca la trayectoria de Saúl “El Canelo” Álvarez, Gervonta Davis, el ucraniano Vasyl Anatolivovich Lomachenko y por supuesto, al veracruzano Tomas “El gusano” Rojas.

“La meta como todo es llegar a ser campeón del mundo”, afirma.

Los entrenamientos van a la par de la escuela, pues estudia en sexto semestre de bachillerato y aspira a estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica.

Su aspiración es llegar a campeón del mundo y sigue muy de cerca la trayectoria de Saúl “El Canelo” Álvarez / Foto ilustrativa: Pixabay

“Estudio por la mañana, descanso un poco por la tarde y después a entrenar de 5 a 9 de la noche, trato de organizarme porque la escuela me gusta mucho y tengo planes de estudiar la carrera de Ingeniería Mecánico, ahorita estoy en electromecánica pero por supuesto quiero seguir”, destaca.

Carlos nació en el municipio de Medellín de Bravo donde ya ha sido reconocido por algunas autoridades locales.

Por su parte, Carlos Elvira Cobos, padre del menor manifestó el orgullo que siente por su hijo quien a sus 17 años ya debutó en el nivel profesional y posiblemente tendrá otra pelea entre febrero y marzo del próximo año para seguir acumulando puntaje.

Carlos Eduardo Elvira Fentanes debutó en el terreno profesional, consiguiendo su primer triunfo con tan solo 17 años / Foto Ilustrativa 1 Pixabay

“Me siento muy orgulloso por todos los logros, hemos ido de la mano, es tres veces campeón nacional, se ha ido a representar al municipio y al estado en otras partes del país, ya tiene 70 peleas amateur cuatro de estas pérdidas por decisión y acaba de debutar en el nivel profesional, me siento muy feliz por él y sus logros”, sostiene.

Afirma que como su padre y entrenador, ha tratado de cuidarlo porque reconoce que este deporte tiene sus riesgos.

“Por momentos me entra el nervio porque estamos hablando de peleas profesionales ya y sabemos que hay accidentes en este deporte pero siempre le digo que hay que prepararnos al 200 por ciento porque no sabemos cómo vamos a bajar del ring, trabajamos todos los movimientos para que baje del ring lo menos dañado que pueda”, puntualiza.