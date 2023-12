El tesoro de la vida: don Abdiel comparte el secreto de su buena salud

A sus 82 años de edad, don Abdiel Ramírez López sigue inmerso en el atletismo, pues dice que gracias a eso disfruta de buena salud física y mental, por lo que recomienda a las personas activarse para llegar a la vejez en buena forma.

"El atletismo me ha dado el tesoro de la salud física y mentalmente y sigo leyendo, porque hay que prepararse y cultivarse, además el deporte me ha dado la salud que cuando amanezco me siento muy bien sin dolores”, comentó el atleta.

Su camino en este deporte lo inició a los 6 años por recomendación de su mamá, quien siempre le dijo que realizará una actividad para llegar a ser adulto mayor sin necesidad de solicitar apoyo para poder moverse.

“El atletismo lo inicié a los 5 o 6 años de edad por mi mamá, luego a los 10 años empecé a tomar fuerza y seguía mi mamá impulsándome; ella no sabía de atletismo y me ponía a correr porque sabía que el ejercicio de adulto sería muy bueno y mira, aquí estoy compitiendo”, expresó.

En su niñez corría en la calle de Centroamérica y Venustiano Carranza, zona de El Dique” y lo hacía hasta donde era la Pepsi Cola, “fue hace muchos años”, recordó.





Aunque sabía que el deporte era bueno, sabía que debía estudiar; estuvo en la escuela primaria “Graciano Valenzuela”, luego ingresó a la primera generación de la Antonio María del Rivera y primera generación del Artículo Tercero; luego estudió en la Universidad Veracruzana para profesor de preparatoria, además es abogado.

Como deportista ha representado a Veracruz en nacionales y México en internacionales; ha ganado primeros lugares como el que logró en Aguascalientes, entre otros más.





“Me enamoré del deporte, es lo único que no puedo dejar; el ser maestro ya tuve que retirarme para darle paso a las nuevas generaciones y como te digo, lo más positivo que me ha dado el deporte es el tesoro de la salud, porque desde niño no me he enfermado de nada y fue por mi madre; ella era la que me decía que hiciera deporte para que cuando esté viejo no sufriera y es verdad”, expresó.

Ramírez López desea que los jóvenes practiquen deporte y que nunca se den por vencidos, por lo que les envía un mensaje.

“A ellos les digo que no se derroten en la vida que las derrotas en la vida son de ellos mismos por fracasar físicamente y mentalmente, por eso les digo que practiquen deporte, eso los hace fuerte de mente y cuerpo y se enferman muy poco; hay momentos complicados, pero siempre se pueden salir adelante”, expresó.





Además, explicó que las cosas salen bien si se practica lo que a uno le gusta, “por eso les digo que busquen lo que les guste y que no los obliguen, las cosas salen mucho mejor cuando se hace en lo que le gusta a uno”, dijo.

Explicó que para él, el deporte es mucho en su vida, pero igual se debe estudiar para ser fuerte mentalmente. “El deporte me gusta mucho, pero también me gusta ser docente, me enamoré de esa profesión, pero no siempre se puede seguir, por eso me tuve que jubilar, para darle paso a las nuevas generaciones, como te mencioné antes, aunque también soy abogado litigante, además deportista y me siento muy sano”, concluyó.