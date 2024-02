Para chicos y grandes: retoma fuerza el breakdance en Veracruz

El breaking, conocido como breakdance, en Veracruz se encuentra fortalecido y tomó mucho más fuerza cuando fue anunciado como un deporte olímpico y de alto rendimiento, motivo por el que más niños, niñas y jóvenes lo practican con entusiasmo.

Federico Buendía, quien fue delegado estatal en 2022 con el breaking en los Juegos Nacionales de Conade, donde Veracruz logró una histórica medalla de plata, platicó lo que realiza para fortalecer este deporte y sus beneficios.

Te puede interesar: Taekwondoínes del puerto de Veracruz triunfan en Copa de Campeones

"De entrada son muchísimos los beneficios, hemos buscado la oportunidad para generar proyectos que vayan vinculados con la juventud y prevención de drogas. Por ejemplo, las adicciones en general, si tú a un chico le das hoy una plataforma para bailar y música o le das una lata de aerosol con colores o un tocadiscos para generar bits o un micrófono para generar rimas, antes que un arma, ante que una droga, imagínate los beneficios que puede tener la juventud en ese sentido", explicó.

Deportes Sonora se lleva el título del Campeonato Nacional U15 desarrollado en Xalapa

Además, de prevención, es una actividad de forma físico-creativa-rítmica, “tiene muchísimos beneficios, combina muchísimas cosas, de hecho, el breakdance o el breaking, no es una danza que tiene sus pasos específicos, es una danza que es híbrida, tiene pasos de gimnasia olímpica, capoeira, salsa, Kung fu, tiene un motor de movimientos que se ha ido apropiando precisamente, porque se vuelve un baile vistoso con ritmo y acrobático que ha sido como la punta de lanza, para creo que de ahí, los Juegos Olímpicos hayan dicho que eso está padrísimo".

De las edades para desarrollarlo comentó que entre más pequeña sea la persona, es mucho mejor, sin embargo, dijo todos tienen la oportunidad de aprenderlo.

“Todos tenemos la capacidad de poder generar, bailar, aprender a bailar, de acuerdo a nuestras capacidades; no es lo mismo un señor de 30 o 40 años que un niño de 8 años, obviamente habrá mayor flexibilidad no solo con el cuerpo sino mental, pero todos pueden hacerlo”.

Leer más: Más de 140 atletas estarán en Xalapa para el Selectivo Estatal de Judo

Veracruz logró una histórica medalla de plata con el breaking en los Juegos Nacionales de Conade en 2022 | Foto: Cortesía | Federico Buendía

Platicó que en Corea y Japón hay competencias con niños pequeños, “y México creo que tiene chance de poder empezar a tener estos pioneros tan jóvenes, tan pequeños, solo es cuestión de que empecemos a tener los aliados correctos”, dijo.

Además, recordó que en Xalapa se han desarrollado eventos importantes con varios B-Boys y B-Girls del estado con presencia de competidores de Oaxaca y Ciudad de México.

¿Cómo es la disciplina en Xalapa?

Aunque aceptó que en Xalapa, podría pasar una crisis: “Estamos en un momento que si no hay nuevos talentos puede desaparecer, debido a que los practicantes pasan a otra etapa de vida".

"Ellos van creciendo van dejando de bailar, entonces ya no hay más generaciones, ellos dejan de bailar y ya no se concentran en el parque o en el gimnasio, por lo tanto ya no hay otros chicos que vean que quieran aprender, porque esto ha sido así, sin embargo, ahora ya como un deporte la gente empieza a acercarse, con más formalidad”.

Federico contó que él es padre de tres hijos y que tiene que trabajar, sin embargo, se da espacio para practicar la disciplina, pues es parte de ella y para fortalecerla ha generado talleres de verano con niños y realizado eventos y también ha hecho documentales.

Federico Buendía fue delegado estatal en 2022 con el breaking en los Juegos Nacionales de Conade | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

De esta disciplina destacó que uno de los puntos importantes es la hermandad que existe entre ellos y quedó demostrado en los Juegos Nacionales de Conade, pues brindaron apoyo a los equipos que no llegaron en tiempo y forma para competir, sin embargo, detuvieron la competencia para que llegaran a participar.

Además, también el breaking da disciplina, por lo que en los próximos Juegos Nacionales de Conade, augura un camino exitoso, como el que logró cuando fue delegado al ganar la medalla de plata a través de B-Boy “Bubu”, originario de Orizaba.

Detalló que los municipios fuertes son Veracruz puerto y Boca del Río, en donde hay varios clubes que se reúnen, además, Tierra Blanca, Orizaba, Córdoba, Nogales, Coatzacoalcos y Tuxpan.

Comentó que ahorita se encuentran en un registro para hacer la Asociación Civil de Breaking Veracruz, pues señala que la idea es que sea de forma organizada a nivel nacional, ya que en Guadalajara se inició a germinar la Federación de Breaking lo que ayudará a cada Estado, a través de su Asociación Civil, que estará anclada a la Federación y puedan realizar campamentos y eventos para atraer competidores de otras partes del mundo, así mismo, para capacitar a los entrenadores del país.

Los municipios fuertes son Veracruz puerto y Boca del Río, en donde hay varios clubes | Foto: Dassaev Téllez | Cuartoscuro.com

Invitan a clases

En este mes iniciará a dar clases en el Velódromo Internacional con el objetivo de germinar nuevos semilleros del breaking aquí en Xalapa y lo harán formalmente, pues reconoce que solo así podrán acercarse niños y niñas en un lugar establecido.

Tiene el plan de realizar los entrenamientos los sábados con horario por confirmar, sin embargo, podría ser a las 10 de la mañana, por lo que hace una invitación para solicitar informes.

Por último, dijo que en Veracruz hay talento, sin embargo, no han tenido el alcance para desarrollar la disciplina pero dice que pondrá su grano de arena para continuar fortaleciendo esta disciplina deportiva y olímpica.