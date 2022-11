Se pone en marcha la Liga Nacional Juvenil; te damos el calendario de juegos

Con 22 equipos se pondrá en marcha la Liga Nacional Juvenil de la Zona 5 que será la temporada 2022-2023, aunque existen equipos que no han cumplido con todo el requisito, han dado a conocer el calendario de juegos.

Aunque manifestó la organización que los conjuntos tendrán que presentar sin excepción el registro de sus jugadores y cuerpos técnicos. Igualmente solicitan que se presenten a los encuentros con el balón oficial Gasser y los jugadores deberán estar bien uniformados.

La jornada 1 se movió para el 25 y 26 de febrero, por lo que la actividad en Sub 13, Sub 15 y Sub 17 dará inicio en la Fecha 2.

¿Qué equipos representarán a Xalapa en la Liga Nacional Juvenil?

Delfines de Xalapa e Iniciativa 7 son los equipos que representarán a la capital veracruzana. En la categoría Sub 13, Delfines se enfrentará a Academia Delfines de Veracruz que será el próximo domingo a las 10 horas en el Complejo “La Primavera”.

El equipo Deportivo España se verá las caras contra Porto Palmeiras; Iniciativa 7 vs CAR Tiburón y Liga Municipal Filial Atlas vs Escuela Chivas Veracruz.

En la Sub 15, el equipo campeón de la zona, Delfines de Xalapa contra CAR Misantla; el duelo será a las 10 horas en la Unidad Deportiva Amado Zacarías, mientras que Tiburones Jr. vs Porto Palmeiras y Tiburón Azul vs Inter de Xalapa cerrarán esa categoría.

¿Qué equipos se enfrentarán en la categoría Sub 17?

Las acciones de la Sub 17, Inter de Xalapa visitará al CEFOR Pachuca Veracruz; el duelo está programado para dar inicio a las 10 horas en la “Hugo Sánchez del municipio de Boca del Río. En otros encuentros, Academia Delfines Veracruz vs Córdoba FC y Club Deportivo España vs Porto Palmeiras.