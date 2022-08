Sigue su preparación: José Alberto va por un lugar en la selección nacional de lucha

Fuerte preparación se encuentra realizando el xalapeño José Alberto Rodríguez Hernández, subcampeón Panamericano Senior de Lucha, porque el próximo 20 de agosto participará en un campeonato nacional de su especialidad en donde buscará un lugar para ser seleccionado azteca.

El deportista, categoría 63 kilogramos de lograr avanzar, formará parte del combinado nacional que participará en el Campeonato Mundial de Lucha que se realizará en Belgrado, Serbia del 10 al 18 de septiembre del presente año.

¿Cuándo competirá en el Comité Olímpico Mexicano?

Anteriormente fue notificado que sería parte de la selección, pero ahora le informan que deberá participar en un evento eliminatorio que será en el Comité Olímpico Mexicano (COM), en donde se concentrarán los mejores exponentes de la nación.

“El 20 de agosto competiré en el Comité Olímpico Mexicano (COM) en una eliminatoria que será para conformar la selección nacional mexicana, por lo que estoy trabajando fuerte enfocado en el trabajo físico que me ayude a recuperar masa muscular”, comentó el atleta.

Recordó que en la competencia pasada le faltaron algunos kilos para competir y ahora se encuentra realizando entrenamiento dirigido a esa sección de su cuerpo.

“Como te digo, estamos trabajando para recuperar peso y músculo por eso hago dos sesiones físicas con un entrenamiento técnico. Físicamente me siento muy bien, al inicio me sentía cansado, pero ahora ya me siento mucho mejor”, platicó.

Y agregó: “La verdad esta eliminatoria nos toma por sorpresa, porque estamos a 16 días de la competencia, sin embargo cuento con las herramientas suficientes para encarar este compromiso con mi entrenador”, destacó Alberto.

Platicó que ya tiene patrocinadores que lo apoyan para poder cumplir con sus objetivos siendo uno de ellos lograr su incorporación a la selección, “porque gracias a las personas que se sumaron cuando pedí ayuda económica, precisamente para ir al mundial de Serbia, ahora cuenta con eso. Y de lo económico que se necesita para asistir al evento internacional ya solo me falta un empujoncito, porque ya tenemos la mayoría y confío en completarlo, así como mi lugar en el equipo mexicano”, indicó.

¿Cuándo son los entrenamientos de José Alberto?

José Alberto Rodríguez se encuentra entrenando de lunes a viernes en el lugar donde siempre ha hecho su trabajo con Raúl Alexis Pérez Miranda, mientras que sábados y domingos practica en el gimnasio de la 21 de Marzo.

“Los fines de semana trabajamos en la 21 de Marzo, algo que me ayuda mucho, porque las instalaciones son correctas para practicar este deporte, algo que igualmente agradezco”, detalló.

Respecto a su entrenador dijo que se encuentra motivado por la eliminatoria que dice servirá para ver su nivel antes de presentarse en el mundial.

MI entrenador se encuentra concentrado para lo que viene, porque desea que logre ser parte de México. Él está muy motivado y contento, hasta creo más que yo, además me dijo que esto ayudará, porque son paradas antes de ir a la competencia internacional, por lo que lo ve muy benéfico.

El xalapeño finalmente agradeció a las personas que se sumaron a su sueño “que espero cumplir. A todas esas personas le digo gracias y que daré todo mi esfuerzo para no fallarles”, concluyó.