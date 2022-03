Jabir Jamed Dorantes se prepara para el mundial en Francia

Con trabajo de elasticidad y fuerza para conseguir mayor impacto y definición en cada movimiento, Jabir Jamed Dorantes, subcampeón mundial en Poomsae, está concentrado con sus entrenadores Santiago Escutia y Alberto Hernández Cortes para lograr mayor puntaje en el área de presentación, cuando participe en eventos importantes de este año. El artemarcialista integrante de la selección de TKD de la Universidad Anáhuac Xalapa realiza fuerte entrenamiento, porque participará el 6 y 7 de abril en el preselecctivo nacional de cintas negras de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES) que será en Puebla, además el 8 y 9 del mismo mes irá al Challenger de Puebla.

Posteriormente incursionará en nacional de Conadeip en primera semana de mayo y días después volará a Normandía, Francia donde participará en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF).

"Tenemos buenas expectativas por al trabajo realizado de años atrás. Además con la experiencia que tuve en Serbia y en la parte de Conadeip hemos trabajado muy duro con todo el equipo. Con mi coach Santiago Escutia Martínez; con mi entrenador Alberto Hernández Cortés; con mi coordinador deportivo, David Enríquez y mi preparador físico Manuel Rivera nos concentramos para obtener mejores resultados en Conadeip y Normandía, Francia, objetivos principales nuestros", destaca. Jabir entrena de lunes a sábado de 3 a cuatro horas por día y lo combina con la Anáhuac y Academia Marcial de México, "porque entre autoridades de la Universidad y mi entrenador Alberto Hernández han sincronizado bien trabajo y es muy padre, porque nos han permitido un ambiente de trabajo muy favorable. Con todos mis entrenadores llevo un trabajo que complemento y todo me va enriqueciendo para tener un mayor resultado", indica.

OBJETIVOS

El artemarcialista antes de viajar a Europa tendrá una convivencia el 26 de marzo en Academia Marcial de México, posteriormente tendrá algunas clínicas de entrenamiento. En mayo estará en el Nacional de Conadeip y luego del 13 al 22 mayo competirá en Francia.

"Contando las categorías en las que estaré, espero lograr una o dos medallas en cada evento; en la Gimnasiada no será posible debido a que iré en pareja mixta, pero esperamos se logren una o dos medallas en individual; planeamos lograr en las competencias al menos cinco medallas y para eso trabajo con mis profesores", destaca.

Desde instalaciones de la Anáhuac indica que en el mundial pasado quedó décimas abajo del campeón mundial y como ahora no sabe si asistirá, se enfoca y confía en derrocar a la parte asiática, “porque México ha demostrado durante muchos años que tiene la capacidad de salir adelante y obtener un lugar en el podio en este tipo de eventos”, puntualiza.

AGRADECE Y MENSAJE

El atleta agradece a sus entrenadores, a sus padres “y principalmente a la Universidad Anáhuac, por todo el apoyo brindado. La oportunidad de ser de su selección es muy importante para mí, por eso trabajo fuerte para no fallar y conseguir cosas importantes para todos nosotros en este deporte que tengo 12 años practicándolo. A los que inician les digo que se mantengan perseverantes para lograr su objetivos. Gracias al TKD he tenido muchas oportunidades en ellas ser seleccionado de la Anáhuac", concluye