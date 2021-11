Con bates de madera se jugará en la Liga Xalapaña de Beisbol

En días pasados delegados y directivos de la Liga Xalapeña de Beisbol llegaron a un acuerdo en el que a partir de la sexta jornada los peloteros no podrán utilizar el bate de aluminio con la finalidad que sea una competencia que permita medir la técnica del bateador y propio poder ofensivo.

Además de esta forma se protege a los serpentineros que eran conectados fácilmente con este tipo de toletes de aluminio y con esta acertada decisión se le dará vida a un mejor forma de competir.

Este acontecimiento que ya se dio por hecho se considera histórico, porque bateadores tendrán que cambiar su técnica, así como una mayor soltura para los pichert que desean llegar a los terrenos del beisbol profesional.

Encuentros de domingo

La Liga Xalapeña de Beisbol tendrá una jornada 7 llena de emociones en sus diferentes escenarios y están compuesta por los siguientes compromisos.

GRUPO I

En el diamante de Cerro Colorado a las 13 horas se verán las caras, Transportes Torres vs Deportivo Cerro Colorado; a las 12:30 horas en Cerro Gordo medirán fuerzas, CAEV contra Diablos de Cerro Gordo.

Por su parte a las 12 horas, El Águila de Coatepec se enfrentará contra Los Pescados, en los Pescados, mientras que a las 10 horas en La Estanzuela chocarán Cerveceros del “Atrévete” contra Venados. En San Antonio a las 9:30 horas, Mahuixtlán choca con Familia Reyes.

GRUPO II

En San Antonio a las 12:30 horas jugarán Sultanes de la Lagunas vs Wachuma; Rancho Nuevo, 9:30 horas, Cafeteros de Pacho Viejo vs Cardenales de Rancho Viejo; Rancho Nuevo, 12:30 horas, Saraperos de Xalapa vs Ranger´s; Miradores de Mar, 13 horas Familia Gutiérrez vs Camiones de Miradores; Deportivo Colón, 9:30 horas, Deportivo Pinal Y+ vs Mets.

GRUPO III

El Rodeo, 10:30 horas, Familia Lima vs Toros de la Vega; Campos Viejo, 9.30 horas, Dodgers de Rancho Nuevo vs Restaurante “Mr. Pulpo”; La Laguna, 12:30 horas, Club Al-Par vs Águilas de San Antonio; Tigrillos, 11:30 horas, Paso Grande vs Familia Jácome; La Laguna, 9:30 horas, Vulcanizadora Jiménez vs Deportivo Víctor Flores.