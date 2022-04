Conoce a María Enriqueta Peña, atleta máster con amplia trayectoria

La xalapeña María Enriqueta Peña Ruiz, atleta máster, cuenta con gran trayectoria y con destacados lugares que comenzó a ganar de muy pequeña cuando cursaba la primera en la “Ferrer Guardia” del popular barrio de El Dique de esta capital.

“Queta” Peña como la conocen en el mundo del atletismo su amor al deporte comenzó a los 13 años de edad y fue luego de competir por su escuela en un selectivo que tuvo como sede el Estadio Xalapeño; durante esa competencia la jovencita de cabello corto sorprendió a propios y extraños al ganar los 400 y 600 metros planos bajo la supervisión del profesor Héctor.

Su actuación llamó la atención de Ángel Luis Ceja García, destacado entrenador de época, quien al detectarla de inmediato la abordó para invitarla a entrenar, algo que ella aceptó, porque quería aprender más.

Te puede interesar: ¡Atletas coatepecanos brillan en Mérida!, dos irán a Nacionales, en Sonora

Deportes Debuta con derrota El Águila de Veracruz en el “Beto Ávila”

Con el entrenador se mantuvo por cinco años en los que obtuvo logros importantes para Xalapa, sin embargo ella quería trascender más y buscó nuevas alternativas, por lo que comenzó a trabajar con la profesora Martha Blanco (+) y luego con el profesor José Godos, quien la preparó para su primer maratón a la edad de 18 años.

“En esa competencia no tenía reloj, pero afortunadamente lo terminé. Eso fue a los 18 años de edad, posteriormente participé en mi segunda competencia de 42 kilómetros en la Ciudad de México, en ese tiempo estuve un poco mal porque durante la carrera tuve dolor de riñón, afortunadamente también logré terminarla”, recuerda.

Una vez más cambió de aires y ahora comenzó a recibir instrucciones de Aurelio de “Torti Harinas”, igualmente de Pascual Pablo Martínez; ambos comenzaron a prepararla para el Maratón de Cancún, cuando contaba con 32 años de edad.

La atleta recuerda que para ir a esa competencia le dijo a sus dos entrenadores que “me prepararan porque yo quería ir a ganar, no sólo a participar y pues en esa carrera quedé en décimo lugar, recuerdo que Iracema Parra fue novena”.

La deportista durante 12 años seguidos compitió en el más alto nivel en distancias de 5k, 10k, 15k 18k, 21k y 42k | Foto: Cortesía | María Enriqueta Peña

María Enriqueta una vez más se animó para otro maratón, porque sabía que ya contaba con experiencia suficiente para tratar de trascender a nivel nacional y así fue.

En Mérida, Puerto Progreso, en el 2006 luego de llevar un programa de entrenamiento que debía combinar con tareas de madre de familia y trabajadora, logró ganar su primera distancia de 42 kilómetros, categoría libre.

“Recuerdo que la premiación por categoría eran 8 mil pesos, pero no me di cuenta que en la convocatoria decía sobre un bono de 20 mil pesos a la primera mujer en cruzar la meta u hombre, y cuál fue mi sorpresa que me llevé el bono luego de ganar mi primer maratón”, platicó en Diario de Xalapa

Y agregó: “En total fueron 28 mil pesos, me traje como 26 por el descuento y cada vez que lo recuerdo me sudan las manos porque parece que lo estoy viendo nuevamente”, expresó.

En la vida de la deportista las enfermedades también aparecieron. María Enriqueta sufrió de los riñones, pero afortunadamente salió adelante | Foto: Cortesía | María Enriqueta Peña

La deportista durante 12 años seguidos compitió en el más alto nivel en distancias de 5k, 10k, 15k 18k, 21k y 42k.

“Ya he recorrido todas las distancias y gracias a Dios las he ganado todas en mis tiempos cuando andaba muy fuerte, por eso ya nadie me cuenta, porque ya se lo que es ganar. He participado como siempre lo he dicho en la boca del lobo que es Puebla y sus al rededores también en México, Mérida, Cancún, Campeche, Tierra Blanca, Oaxaca, entre otros lugares, como te digo, nadie me cuenta”, expresó.

Enfermedades

En la vida de la deportista las enfermedades también aparecieron. María Enriqueta sufrió de los riñones, pero afortunadamente salió adelante, tiempo después recayó por problemas de tiroides, por lo que tuvo que ser operada de los riñones.

Aunque se mantuvo alejada, nuevamente regresó, no ha competir como antaño, pero continúa avanzando como una guerrera con la motivación de sus dos hijos y su compañero de vida, Héctor Cervantes, quienes siempre la han apoyado para que continúe en el atletismo.

“Por mis hijos he practicado este deporte, porque siempre he tratado de motivarlos a que realicen una disciplina y para alejarlos de los malos vicios y creo que cumplí la misión, porque gracias a Dios son personas de bien y responsables”, dijo.

Actualmente se está preparando con el profesor Francisco Pacheco para competir en el Maratón de Mérida, que será en junio; es vendedora de ropa deportiva, da cursos de repostería y organizadora de las carreras atléticas del “Día de la Madre”, “Día del Padre”, “Día del Abuelo” y es del comité del Maratón de la Atenas Veracruzana 2022.

Peña Ruiz dijo que el atletismo está bien, sin embargo "hay personas que lo dañan al querer dar entrenamiento cuando no cuentan con un título, por eso digo que los que quieran entrenar lo hagan con verdaderos entrenadores".

Para concluir recomienda a personas que hagan deporte, "hay algunas que dicen que no tienen tiempo, pero tiempo siempre hay, lo que no hay es organización. Lo ideal es que salgan a caminar, porque es muy saludable, te despejas y no andas pensando en malas cosas, además piensas positivamente”, concluye.