¿Conoces a los ganadores del Premio Estatal del Deporte? tienen logros internacionales

Los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2022 son atletas con importantes logros internacionales que jamás pasarán desapercibidos, por eso ahora con todos los merecimientos, Samantha Jiménez, Abel Mendoza, Naomi Somellera y Rubén Arrieta son galardonados con tan importante reconocimiento estatal.

El camino de los cuatro atletas es de varios años con participaciones en todos los niveles, desde competencias locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales con logros que ahora los colocan como distinguidos deportistas que siempre han luchado por colocar a Veracruz y México en los más altos peldaños.

Te puede interesar: Veracruz, presente en los juegos Nacionales Populares 2022; ¿qué deportistas participan?

¿Qué logros tienen los ganadores del Premio Estatal del Deporte?

Los veracruzanos que siguen de cerca el camino de cada atleta ganador del PED 2022 estarán de acuerdo con la elección, además fue una elección bien hecha que corrió a cargo de personas que cuentan con experiencia suficiente y conocimientos correctos para tomar tan importante decisión.

Deportes Veracruzana ganó plata y bronce en levantamiento de pesas; fue en Perú

Los logros que ahora le dan el premio a la clavadista de 24 años de edad, Samantha Jiménez Santos como la Mejor Atleta de Veracruz en el 2022 es gracias al octavo lugar en el Campeonato Mundial de Budapest 2022, en sincronizados plataforma en donde hizo dupla con la también veracruzana Viviana del Angel Peniche.

Además en misma competencia consiguió el peldaño 25 en individual, por lo que esta elección la ganó con todo merecimiento. Actualmente, Samantha se encuentra perfeccionado su estilo en León, Guanajuato con el entrenador olímpico, Francisco Rueda Amézquita. La veracruzana cuenta con logros nacionales y mundiales, por lo que fue elegida como mejor Atleta Convencional.

Luego de darse a conocer su elección, la clavadista dijo que es trabajo de muchos años, “no es algo que se dé de la noche a la mañana, como todo atleta de alto rendimiento se sabe. Estoy feliz de representar a Veracruz, a México y lo voy seguir haciendo y en este ciclo olímpico, vienen cosas muy buenas y este premio va para el cielo, para mi abuelo y estoy contenta”, expresó.

Dijo que ha pasado por muchas cosas, pero que nunca se dejó caer, porque “siempre que me caigo me levanto y eso ha sido algo que me representa mucho, estoy feliz, esto hace que mis ganas crezcan en seguir en los clavados”, explicó la clavadista.

Este año concluyó temporada, por lo que ahora se encuentra enfocada en el próximo, porque dicen que “en enero, tenemos el selectivo para las plazas de Centroamericanos y Panamericanos, en febrero es el selectivo, en marzo hay otro para el Mundial y será pesado pero hay muchas oportunidades para sacar las plazas olímpicas”, dijo.

Otro de los ganadores, Abel Jesús Mendoza Mora, Mejor Entrenador Convencional y nacido en Boca del Río, ha sido pieza importante para el TKD veracruzano y mexicano, por su gran aporte en competencias internacionales. Actualmente es el jefe de entrenadores de la Selección Nacional Juvenil de Taekwondo y entrenador de la Selección Nacional Juvenil que trabaja para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En 2013 como competidor logró ganar el PED por ser subcampeón mundial de taekwondo y ahora como entrenador. Entre las taekwondoinas veracruzanas que se encuentran en selección nacional y que han obtenido logros con Abel Mendoza, se encuentran Bárbara Méndez de la Sancha y Naomi López.

Deportes Lesión lo alejó del futbol pero se hizo campeón en fisicoculturismo; su historia

“Me siento contento de recibir esta noticia. Primero quiero agradecer al Instituto Veracruzano del Deporte por dicho reconocimiento, para mí como veracruzano siempre es un objetivo poner el nombre de Veracruz en lo más alto, ahora en mi etapa como entrenador, tengo el compromiso de seguir motivando e inspirando a las nuevas generaciones del deporte veracruzano”, comentó el entrenador.

Asimismo dijo que el galardón lo impulsa y motiva, pero sobre todo a seguir comprometido con su deporte que es el taekwondo “a dar lo mejor de mí, seguir trabajando cada vez más, realmente como deportista, luché para dar lo mejor de mi. Ahora como entrenador mi compromiso es más grande, me siento emocionado y agradecido siempre con las personas que me han apoyado y respaldado siempre en el camino del deporte”, comentó.

La Para-Nadadora Naomi Somellera Mandujano fue elegida como Mejor Atleta Adaptado y lo es por tercera ocasión; anteriormente lo ganó en 2014, 2019 y ahora 2022.

En la recién terminada Serie Mundial de Para-Natación efectuada en Tijuana, Baja California, Naomi Somellera Mandujano ganó Oro en 100 metros pecho SB7 con 1:41.06 minutos; Plata en 50 mariposa S7 con 39.63 segundos y otra más de argenta en 200 Libres SM7 con 3:18.03 minutos.

Aparte en el Mundial de Para Natación en Madeira, Portugal, se agenció medalla de bronce en los 100 metros pecho, logros que la colocan una vez más como Mejor Atleta Adaptado.

“De nueva cuenta Premio Estatal del Deporte en la categoría de deporte adaptado. Muchas gracias al IVD y a todas las personas que siempre están apoyándome en todo momento”, dijo la deportista.

Rubén Arrieta y Abel Mendoza, merecedores del premio veracruzano | Foto: Cortesía IVD

Y agregó: “Agradecida desde el 2012 que se me abrieron las puertas en este bello estado esto es un logro más en mi carrera como deportista”, subrayó.

Vuelve a leer: Jóvenes quieren cumplir sus sueños en el box; sus historias

Rubén Arrieta Reyes, ganador al Mejor Entrenador Adaptado, cuenta con muchos años al frente de la disciplina de Para-Atletismo y se ha encargado de formar a muchos atletas con destacadas medallas nacionales e internacionales.

En los Para Nacionales Conade 2021, ganó con sus atletas siete medallas de oro, una plata y un bronce. También tiene deportistas que han participado en eventos nacionales universitarios.

Deportes ¿Conoces a Brittany Sainz? veracruzana es seleccionada nacional en gimnasia

“Llevo en el deporte adaptado bastantes años, picando piedra con resultados para el Estado. La verdad el año pasado fue positivo y fructífero de manera personal como entrenador, le echamos ganas y pudimos darle a Veracruz un buen número de medallas”, dijo el entrenador al conocerse ganador.

Expresó que en el año sintió seguridad y estaba convencido “de que el resultado era valioso para el Estado. Es muy emocionante la verdad. Es un trabajo que como familia lo hemos trabajado desde hace muchos años, es complicado porque primero desde la detección no hay muchos chicos que no se atrevan a entrar al mundo del deporte adaptado, esa es la parte de irlos a buscar”.

Enfatizó que el objetivo del deporte adaptado es que les ayude en un desarrollo personal, “que algo les sirva para el resto de su vida. Ellos se vuelven campeones de vida, ganar una medalla significa que ella o él sean autónomos en el manejo de su silla de ruedas, que puedan andar en la calle con seguridad, todo eso se lo brindamos a través del deporte, obviamente ahí va inmiscuido el competir por tu estado, en algunos casos, representación a nivel internacional”, concluyó.