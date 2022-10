Lesión lo alejó del futbol pero se hizo campeón en fisicoculturismo; su historia

Veracruz, Ver.- Una lesión lo alejó del futbol, pero su pasión por el ejercicio lo acercó a otro deporte donde se ha ganado el reconocimiento de toda una comunidad ,pues además de colgarse medallas de primer lugar apoya a otros atletas a sobresalir en la categoría del fisicoculturismo.

Se trata de Sergio Pantoja Cruz, originario del municipio de Tlalixcoyan, quien es empleado de la Secretaría de Educación y propietario de un gimnasio en donde diariamente entrena a nuevos talentos.

En entrevista para Diario de Xalapa refiere que desde su infancia tomó el hábito del deporte, practicando el fútbol, cuidando su alimentación y entrenando al aire libre, pues en aquel municipio no había clubes deportivos. Más tarde una lesión le impidió continuar practicando el futbol y se interesó por el fisicoculturismo.

¿Cuándo decidió que el fisicoculturismo era su camino?

“Tengo poco más de 10 años practicando el fisicoculturismo, por cuestión de una lesión ya no seguí en el futbol que era lo que realmente me gustaba y empecé a prepararme; casi al mismo tiempo surgió la idea del gimnasio, con esto yo podía tener un ingreso y hacer mis entrenamientos, entonces empecé a entrenar a otras personas y prepararlas”, expone.

Combinando su trabajo dentro del área de control de una secundaria y el gimnasio dedicó parte de su tiempo al ejercicio en entrenamientos para lo que serían sus primeras competencias.

“Empecé a prepararme como entrenador, en el inicio no pude competir, más bien entrenaba a atletas como Paola Martínez que ha sido campeona nacional en su rama, hasta que se presentó mi oportunidad”, expresa.

Actualmente con sus 37 años, Sergio ha participado en más de 10 competencias consolidándose como el primer lugar en el físico varonil del Míster Veracruz y en el Mens Physique novato y se prepara para los clasificados que es la categoría más alta dentro de esta rama.

“Me estoy preparando para los clasificados y dar un mejor papel, espero obtener el primer lugar, la temporada de competencias empieza en mayor y se termina en septiembre más o menos qué es el Míster México”, puntualiza.

Explica que el entrenamiento consta de mucha disciplina en cuanto a la alimentación, así como mucha supervisión especializada, sobre todo cuando se acercan las competencias donde el cuerpo entra en una etapa de deshidratación.

¿Cómo es el proceso de entrenamiento?

“El entrenamiento lo empezamos en noviembre y los últimos tres meses ya para las competencias son los más fuertes, tenemos que hacernos estudios acudir con alguien preparado, para que todo marche bien, si no hay esa atención si puede hacer complicaciones y echar a perder el proceso, por ejemplo algunas complicaciones se presentan en los riñones, desgaste u otras cosillas, todo es bajo supervisión médica”, advierte.

A lo largo de su trabajo como entrenador, Sergio ha logrado impulsar la carrera de Nidia Paola Martínez Chaparro, quien se consolidó como la campeona nacional en la rama de bikini fitness principiante y actualmente trabaja con un grupo de seis jóvenes que harán su debut en la temporada del 2023.

“Actualmente en el gimnasio tengo a muchos chavos, lo cual me enorgullece mucho porque siento que los estoy sacando de un posible alcoholismo, drogas, que vayan a robar, porque a veces en una comunidad como Tlalixcoyan no hay tantas oportunidades, pero ellos le están echando ganas, me dicen que se sienten mejor entrenando y los padres de familia también se sienten contentos de ver a sus hijos que encuentran en esta actividad una nueva forma de vida”, afirma.