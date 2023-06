Xalapeño logra medallas en Juegos Parapanamericanos de Bogotá

El xalapeño Daniel Hernández Luna de 19 años de edad se presentó en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023 y lo hizo destacadamente, pues logró la medalla de plata y bronce con el parapowerlifting, situación que lo coloca como uno de los mejores de su categoría en el continente.

Dani es alumno de la profesora Mariela Ferrer Sánchez, presidenta de la Liga Xalapeña de Levantamiento de Pesas; ella ha sido pieza fundamental para que el medallista esté colocado entre los mejores, sin embargo, la humildad de ambos los lleva más allá de las metas conseguidas.

Hernández Luna tiene menos de año y medio en practicar la disciplina, sin embargo, la dedicación y compromiso ya le han dado enormes resultados que son festejados por su equipo de entrenamiento que incluye a David Montiel Caballero, medallista internacional de powerlifting.

¿Cómo fue la participación de Daniel Hernández en los Juegos Parapanamericanos de Bogotá 2023?

En entrevista para Diario de Xalapa, Daniel dijo: “Esto feliz y emocionado porque pude lograr un objetivo y una meta, algo que logramos por echarles muchas ganas, además nos esforzamos para llevarme estas marcas. Ahora debemos seguir así para que más adelante salgan bien la cosas”, dijo el deportista.

Orgullosamente expresó que las medallas se las dedica a su familia, “por siempre apoyarme, porque siempre me echa porra, motivo que me deja muy feliz. También a mi entrenadora Mariela Ferrer, a mis compañeros que ahora están concentrados en la Ciudad de México, a todos ellos, porque siempre me motivaron a lograr muchas cosas”.

Y agregó: “Mi entrenadora siempre me ha motivado y dándome indicaciones en competencia, ella me dice como debo competir y que debo estar concentrado; la verdad con ella estamos logrados muchos objetivos y metas, muchas gracias por eso”.

El camino de Daniel continúa, pues pronto participará en Veracruz en un evento internacional, en donde igualmente buscará puntos para asegurar su estancia en otro evento internacional que será en Dubai, aunque es casi un hecho que estará ahí, tratará de asegurarlo en la competencia de la entidad.

“Hay que esforzarse más porque viene el evento de Dubai, ahora se viene algo muy bueno, algo muy impresionante y toca esforzarme y echarle muchas ganas para que todo salga bien y echarle ganas con todo mi equipo, incluyendo mis amigos, porque me siento capaz de lograrlo, me siento muy bien en todo”.

Por último Daniel Hernández le dice a las personas que “nunca duden en hacer algo nuevo, que tal vez en eso no destaquen de momento, pero si luchan y se esfuerzan pueden lograr muchas cosas buenas, que se la rifen y le echan ganas a todo”, dijo.

Además que se motiven en algo para ganar muchas cosas, “puede ser en amigos o en la propia familia. Prueben cosas nuevas porque pueden ser los mejores en eso”, concluyó.

Mientras tanto, la entrenadora Mariela Ferrer Sánchez, de su alumno dijo que está emocionada y contenta, además de orgullosa “porque ha trabajado muy fuerte y se van logrando los objetivos con el trabajo que hemos realizado; hemos puesto en alto el nombre de México”, comentó la tía de la medallista olímpica, Ana Gabriela Ferrer.

Puntualizó que todos están orgullosos de él, porque tiene poco tiempo de practicar este deporte, y ya con varias participaciones importantes con medallas.

“Es un chico alegre, sociable y amable que se deja guiar; un atleta no solo es talentoso, eso es una parte, también deben dejarse guiar y Daniel es un chico que se deja guiar. Este resultado es muy importante en su primer internacional fuera de México, ya estuvo antes en uno pero fue en Guadalajara donde obtuvo medalla y ahora lo hizo en Bogotá”, expresó

Daniel Hernández Luna agradeció al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil por el apoyo que siempre le ha brindado | Foto: Cortesía | Mariela Ferrer

Del trabajo que ahora le tocará hacer a Daniel, señala que continuarán manteniendo la carga, porque estará en el evento internacional del puerto de Veracruz que será de parapowerlifting del 22 al 24 del presente mes, por lo que “aprovecho para invitar a los xalapeños a que apoyen al seleccionado mexicano, en el que estarán xalapeños”.

Mariela Ferrer, por último agradeció al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil por el apoyo que siempre le ha brindado, además al director de la SEP, al maestro Mario Macied, a José Manuel Bautista, a Enrique Ortega, entre otros más.

“Hay muchas personas que nos han apoyado le damos las gracias por esto, se les agradece, pues antes sin tener resultados nos han apoyado y ahora aquí están los resultados, por eso no bajaremos la guardia”, finalizó.