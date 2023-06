Orgullo y triunfo: la historia del gladiador xalapeño José Alberto Rodríguez

Decir 15 años de entrenar lucha es fácil, pero realizar ese camino significa mucho sacrificio y dedicación, sin embargo, cuando los resultados son positivos, cada minuto de esfuerzo vale toda la pena del mundo. Es el caso del gladiador xalapeño, José Alberto Rodríguez, alumno del reconocido entrenador cubano, Raúl Alexis Pérez Miranda.

El “Gallo”, como lo conocen sus mejores amigos, es el segundo veracruzano en la historia en ganar dos platas panamericanas, además cuenta con un repertorio de 26 metales; en su mayoría son de oros.

¿Cómo ha sido el camino de el "Gallo"?

Los recientes metales dorados nacionales le dieron los boletos a los Panamericanos, donde logró las argentas, metales que le abrieron las puertas al campeonato mundial, competencia que se realizará en septiembre próximo.

Su camino ha sido complicado, pero más fuerte es su anhelo de triunfar y lo ha conseguido; es verdad ha sufrido derrotas, pero son superadas por su destreza en el colchón que le han dado triunfos que dan respeto, reconocimiento y muchos metales.

El camino de Alberto ha sido largo pero siempre en ascenso | Foto: Cortesía A. Rodríguez

En Argentina, país sede del Panamericano, que fue del 3 al 6 de mayo, hizo gran trabajo frente a rivales mundiales, que fueron Estados Unidos y el anfitrión Argentina; contra ellos fueron duelos complicados, pues Alberto tuvo que bajar de categoría (55 kg), sin embargo, lo hizo correctamente.

“Mis duelos fueron en una categoría complicada, pero el trabajo se hizo mejor que el año pasado, pues repetimos el resultado en un campeonato internacional. Afortunadamente se hicieron los ajustes necesarios y definitivamente hubo mucha mejoría, gracias a mi entrenador Raúl Alexis”, dijo el medallista internacional.

Recordó que el boleto para ir al evento lo ganó al ganar la medalla de oro en Oaxaca, por eso nuevamente representará a México, es por eso que agradece a varias personas, entre ellas a su entrenador, familia, “a mi hermano que estuvo en todo mi proceso, así como a mi novia”, señaló.

Y agregó: “Pero sobre todo a mis patrocinadores que son: Shalom Xalapa, Ópticas Diez, XT-LABS, Cecyte-Ver, Upav, Sindicato de Empleados y Trabajadores de CMAS, CMAS, Neexa Clínica, Studio Tattoo Shop, Carnitas Galicia, El Tartaro, Go-Corporativo Bienes Raíces, Clinica de Traumatología y Ortopedia Juan Carlos Chávez, Publi-k y al Municipio de Tlalnelhuayocan, a todos muchas gracias, porque sin ellos no podría asistir”.

¿Cómo se puede apoyar a José Alberto Rodríguez?

Reconoce que sin apoyo no podría viajar, “realmente hicieron el trabajo económico, así como amigos y familiares, además personas que no me conocen me aportaron; sin alguien más desea ayudarme para ir al mundial en septiembre, se los agradeceré mucho, mi tarjeta es: BBVA: 4152 3140 5725 8231 a nombre de José Alberto Rodríguez”.

José Alberto, de 28 años de edad, dijo estar orgulloso de sí mismo, pues es el segundo gladiador en la historia de la lucha veracruzana en obtener dos medallas de plata, “para mí es un privilegio y un logro muy grande estar en los libros de la historia junto a Armando Fernández, quien también es del equipo Pinar del Río, por ganar medallas panamericanas”.

Asimismo puntualizó que esto lo respalda el tetracampeonato nacional, “torneos muy específicos, incluso no fuí a algunos por falta de recursos, pero gracias a Dios ahí están las medallas”.

Esto que ha hecho recientemente dice que es un trabajo muy bueno, “porque estar detrás de Armando es algo muy satisfactorio, la verdad estamos haciendo bien el trabajo y espero el próximo año ganar una medalla nacional y nuevamente estar dentro de la selección nacional mexicana que se presente en el Panamericano del 2024”.

Ahora se enfocará en entrenar y recuperarse de una lesión que tuvo en Argentina contra el rival de Estados Unidos y cuando se recupere en su totalidad, dice que podría participar en un campeonato nacional para saber cómo va su estado de salud.

“Podría ser se haga un campeonato nacional, en caso de asistir, el resultado que obtenga será lo de menos, pues será para ver como estoy en la recuperación, ya que estaré concentrado pensando en el mundial de Serbia”, expresó.

Por último dijo que su trabajo será de ideas tácticas, pues en lo físico se encuentra muy bien, “por eso vamos a enfocarnos en la táctica y si vamos al nacional, ahí pondremos en marcha eso, pero como dije, estoy enfocado en el mundial”, concluyó.