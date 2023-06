¡El Texano Jr. Visita Xalapa! Va la cartelera de lucha libre en Coliseo San Bruno

Fin de semana de lucha libre en Xalapa, una de las estrellas del pancracio nacional en la actualidad vendrá a la ciudad para mostrar su calidad en los encordados, se enfrentará a luchadores capitalinos que quieren confirmar que la lucha local es de las mejores del país y no le deben nada a nadie, ¿estás listo para él duelo “México vs Xalapa”?

Sin duda, en lo que refiere a la lucha libre, Xalapa siempre ha sido un gran semillero de talentos que recorren el país mostrando sus dotes en los encordados, en cuanto a los enfrentamientos directos con luchadores de la capital del país, es bien sabido que son encuentros de mucha calidad y en la mayoría de las ocasiones es difícil dar un pronóstico de los resultados.

Será el próximo sábado 17 de junio a las 19:00 horas cuando se enciendan las luces, y seas parte de una gran cartelera de lucha libre en el Coliseo San Bruno, no podemos dejar de lado que si de México viene el Texano Jr. tendrá uno rivales de mucha calidad y de largo recorrido en el ring como es la Dinastía Pantera.

El programa contempla seis peleas, la primera lucha con la que se abren las competencias, seguido podrás disfrutar de una lucha de exhibición en la que podemos disfrutar de los nuevos talentos que formar parte de la escuela que hay en el Coliseo San Bruno, esta lucha sólo será a una caída, seguido estará la segunda contienda que tendrá varios exponentes de renombre.

Previo al evento principal en el que se van a presentar cuatro parejas en busca del triunfo, se tendrá otro evento especial entre luchadores locales, para dar paso a la lucha semifinal de lujo y al terminar no te puede perder el duelo entre las cuatro parejas que ya están programadas.

Dónde puedo comprar mis entradas para la cartelera de lucha libre en Coliseo San Bruno

Si quieres ser parte del espectáculo deportivo que se va a presentar el próximo sábado 17 de junio a las 19:00 horas en el Coliseo San Bruno que se ubica en la calle Mártires 28 de agosto en el Barrio de San Bruno, el costo de los boletos es de 150 pesos para tener lugar en la primera y segunda fila, la entrada general es de 100 pesos. Para más información te puedes comunicar al número de teléfono 221 892 5740.









Aquí te dejamos la cartelera de luchadores que se van a presentar en el cuadrangular denominado “México vs Xalapa”:

Lucha súper estrella (cudrangular)

Los Golpeadores | Dragon Bane y Alpha Wolf vs Sangre Texana | Texano Jr. y Súper Nova vs Dinastía Pantera | Rey Pantera y Rey Pantera Jr. vs El Team Jarocho | Tiburón y Anarquía

Lucha semifinal de lujo

Demus y Anticristo vs Lunatik y Leviatham

Evento especial

Hijo de Rey Pantera, Pánico y Slayer vs Rey Milán, Berenver e Hijo del Palenque

Segunda lucha

Planetario y Ergon vs Siniestro y Miedo

Lucha de exhibición a una caída

Dragón Kid Jr. y Ultrasónico vs Lion Boy y Rex