A sus 81 años, Carmen es atleta campeona que corre junto a sus nietos

Carmen Rodríguez Crisostomo, atleta xalapeña de 81 años de edad, se encuentra viviendo una gran etapa de su vida con el deporte, pues tiene el privilegio de correr junto a sus hijos y nietos, además por gozar de inmejorable salud, momento que orgullosamente muestra a todos.

La deportista xalapeña, que nació en 1942, tiene 7 años de practicar el atletismo que ahora conoce lo que es ser campeona nacional, pues en Aguascalientes en un evento atlético, consiguió tres medallas de oro y una de plata en las distancias de 50, 100, 200 y 300 metros planos.

¿En qué competencias ha estado Carmen?

Aunque es reconocida como una de las mejores de su categoría a nivel nacional, su humildad la hacen mucho mejor; ella ha participado en varias competencias representando a su club, el Tiger Runners, colores que defiende a capa y espada, pues su familia la da vida al importante equipo xalapeño.

Carmen compite con toda su fuerza en cada carrera | Foto: Luis Hernández/Diario de Xalapa

Deportes Delfines de Xalapa, formador de jugadores de Primera División

“Lo hermoso de todo esto, es que corro con mis hijos y mis nietos, ellos fueron los que me guiaron y me enseñan a correr, gracias a ellos, me siento muy bien y saludable, es verdad llevo poco tiempo corriendo, pero igualmente me siento tan bien”, dijo.

Y agregó: “Te digo algo, llevo 20 años que no ocupo el seguro, nada más para mis exámenes, pero no tomo medicina, puros té y sumado con el deporte, me siento muy bien, con decirte que he corrido muchas veces en Xalapa e ido a Mérida, Aguascalientes, Las Vigas, La Joya, San Miguel del Soldado, Coatepec, Teocelo, Xico, Cosautlán e hice tres carreras en Alchichica”, recordó la deportista.

Rodríguez Crisóstomo es madre de tres hijos, tiene cinco nietos, además de 6 bisnietos, “el más pequeño de 11 meses ya camina y estoy segura que será un buen deportista”, dijo.

Por todo lo que ella siente con el practicar deporte, le recomienda a la gente que corran, “que hagan mucho ejercicio y jamás van a necesitar medicina del seguro, el deporte siempre los va a llevar hacia delante, pero no tomen medicina del seguro es bien malo”, afirmó.

¿Cuál es su receta en la vida para estar saludable?

Lee más: 5 deportistas de Xalapa buscarán medallas en competencia de Chiapas

Asimismo, la atleta explicó parte de su fórmula para estar bien y saludable: “Si les cae algo mal, un vaso de árnica, hagan de cuenta que es una inyección de penicilina; para la próstata estoy curando a muchas personas y los he curado; ellos se han aliviado en cuatro días y ya no los operan”, comentó.

Otro momento que le hace estar con el deporte, es que conoce mucha gente, por eso una vez más les dice hagan alguna actividad deportiva, pues tendrán salud y estarán rodeados de personas que son buenas para la vida.

Deportes Así se vivió la carrera “Contra los malos hábitos y las adicciones” en Xalapa

Dice que cuando asiste a una carrera despierta a las 4 de la mañana para alistar sus cosas, bañarse y esperar la hora a que pasen por ella sus nietos, pues dice que trata de mantenerse al tanto de las competencias para no faltar y poder asistir.

Para lograr estar en forma y cumplir con los recorridos, dice: “Yo entreno con mis nietos de las 18:00 a las 19:00 todos los días. Hago Crossfit, pues debe ser uno fuerte para correr, eso no debe faltar, el entrenamiento, algo que me hace llegar a la meta sin mirar hacia atrás que cuando corro siempre veo al frente, porque voy a lo que voy. Cuando corro levanto la cara y digo, ‘ya estoy cerca’, por eso es muy bueno el entrenamiento”, afirmó.

Aunque ama el deporte, sus quehaceres del hogar jamás los deja de lado, siempre cumple con la limpieza de su casa, pues le gusta tenerla ordenado y limpia.

“Hago el aseo en toda la casa, que es de tres pisos, lavo mi ropa y la tiendo, paso jerga, además de lavar todo los escalones y luego me doy el tiempo para ir a entrenar, porque jamás lo dejaré, ya les dije que siempre correré”.

Vuelve a leer: Tlacuaches Team invita a rodada de convivencia; conoce fecha y requisitos

La deportista por ahora está entrenando fuerte, pues pronto irá al Nacional Máster de Mérida, donde ya fue solicitada su presencia; será en septiembre, “y ahí estaremos con mis nietos; en ese lugar también ya gané el primer lugar, y una vez más iremos ahí”.

Por último doña Carmen dijo: “Les mando un saludo a todos mi hijos, nietos y bisnietos, además deseo que un familiar que está enferma se recupere, esperamos que salga adelante pronto".