¡Falta menos para el Medio Maratón de Boca del Río! Conoce horarios y categorías

El próximo domingo realizarán el Tercer Medio Maratón Boca del Río 2023 que contará con distancias de 7k y 14k, evento que cuenta con avales de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana y Direcciones de Fomento Deportivo de Veracruz.

El año pasado el mismo evento logró reunir un total de 1 mil 600 corredores, suma que espera superar la organización, pues resultó bien organizado, puntos importantes para los participantes que llegaron de varios puntos del estado de Veracruz, además del país y del extranjero.

La autoridad destaca que este tipo de evento es muy bueno para la economía del municipio, pues se activa el comercio muy alto por la presencia de familias completas que llegan en apoyo de los corredores de todas la edades.

¿Dónde iniciará el Tercer Medio Maratón Boca del Río 2023?

De acuerdo con el programa, la competencia arrancará a las 6 de la mañana y los recorridos de las tres distancias (7k, 14k, y 21k), serán entre los municipios conurbados, Veracruz-Boca del Río.

La zona donde se reunirán los competidores será en el Foro Boca, que se encuentra en el bulevar Vicente Fox; en ese punto saldrán las tres distancias que deberá realizar el recorrido a partir de Foro Boca, con lugar de llegada la Plaza Dorada, que está pegado el Big Bola.

Informa la organización que el “Tiempo Máximo Oficial” para completar los primeros 7 km será de 1:00 hora para el recorrido; 14 km, 2:30 horas y 21 km, de 3:30 horas máximo. Después de estos plazos se procede a realizar el barrido y la apertura de vialidades.

Las categorías en ramas varonil y femenil son: Juvenil 17 a 25 años; Abierta (26 hasta 35 años); Master(36 a 54 años) y Veteranos (55 años en adelante).

Se premiará a los 3 lugares de cada categoría con una bolsa a repartir de 48 mil pesos, entre los ganadores.

21K ambas ramas: 1er. Lugar: $1,000.00; 2do. Lugar $900.00 y 3er. Lugar $800.00. 14K ambas ramas: 1er. Lugar: $700.00; 2do lugar: $600.00 y 3er. Lugar: $500.00. 7K ambas ramas: 1er. Lugar: $600.00; 2do lugar: $500.00 y 3er. Lugar: $400.00.

¿Cuáles serán los motivos de descalificación?

Informaron que los jueces serán designados por el Comité Organizador y su decisión será irrevocable rigiéndose por las normas de la F.M.A.

Además remarcan que los motivos de descalificación será por no pasar por los puntos de control, no cruzar la meta con el chip, intercambiar el chip con otro competidor, no colocarse el número oficial enfrente, inscribirse en una categoría o rama diferente a la que le corresponda, iniciar el recorrido antes del disparo oficial de salida, tomar la salida en algún punto fuera del tapete de salida, ser asistido por cualquier tipo de vehículo y por no portar el brazalete distintivo de distancia.