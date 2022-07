Es xalapeña y campeona: Mayran triunfa en CDMX y Nuevo León

Mayran Lizbeth Cruz Hernández, destacada atleta xalapeña de 21 años de edad, pasa por una brillante etapa en el deporte que practica hace 11 años y lo hace con Nuevo León y Ciudad de México, estados a los que representa actualmente. La xalapeña recientemente estuvo en la capital veracruzana y tomó un ligero descanso después de terminar su brillante temporada con los estados a los que representa.

En visita a Diario de Xalapa, la deportista compartió parte de sus vivencias y el esfuerzo hecho para estar entre las mejores del país en su nueva distancia que son los 400 metros con vallas.

“Ya tengo entre 5 o 6 años fuera de Xalapa y mi primer destino fue Ciudad de México, en dónde entrené en el CNAR y ahora radico en Monterrey, donde represento a la Universidad Autónoma de Nuevo León. También compito por Ciudad de México, porque ambos me brindan su apoyo”, platicó la deportista. Anteriormente corría 100 y 200 metros planos y ahora se está especializando en los 400 con vallas, prueba que realiza hace 6 meses y que comienza a dominar.

Mayran, acompañada de su mamá desde las instalaciones del Vocero de la Provincia, dijo que representa a la Ciudad de México en Juegos Nacionales de Conade y Federación, mientras que a la Universidad lo hace en Universiadas. Realizar viajes y cumplir en ambos lugares acepta que es pesado, sin embargo lo disfruta al máximo, porque se encuentra practicando la actividad que tanta felicidad le da.

“Cambiar de ciudad ha sido algo pesado, porque se debe adaptar a nuevos entrenadores es lo que he enfrentado, pero estos cambios fueron positivos y muchos le tienen miedo a eso y si no hubiera salido de mi zona de confort no sabría qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal”, platicó.

Para ella una de las fórmulas para estar entre las mejores de país es es que es aguerrida y que desde pequeña supo lo que quería, además la disciplina ha sido su fiel aliada.

Con la Ciudad de México se encuentra entre las diez mejores del país con importante lugar a nivel nacional de Primera Fuerza en 400 metros planos con vallas. Ha participado contra atletas que buscaron marcas para asistir a Tokio 2021, logrando un quinto lugar. También consiguió medallas de plata en Juegos Nacionales de Conade.

En la Autónoma de Nuevo León se instaló en el cuarto lugar en su primera Universiada Nacional, es ganadora de la medalla de oro en relevo mixto y cuarto lugar en 4x4.

Luego de estos resultados positivos tiene fija una meta que es ser seleccionada nacional, porque sabe que puede conseguirlo con mucho trabajo, esfuerzo y constancia.

Respecto a su cambio al norte del país lo hizo para estudiar la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además porque la ofrecieron todo el apoyo que requiere un atleta de alto rendimiento.

“Me fui por escuela, la verdad es una de las mejores que apoyan el deporte y además se me facilita más porque se cuenta con todo en esa gran institución”, dijo.

Y agregó: “Actualmente es complicado ser atleta de alto rendimiento y estudiar, no cualquier universidad te apoya y eso me motivó a irme, porque sabía que podría estudiar y continuar siendo de alto rendimiento”, expresó.

Destaca que el cambio fue repentino y drástico, sin embargo lo considera positivo “porque me ayudó a crecer como persona, deportista y futura profesionista”, dijo. Dice que uno de los objetivos es terminar los años juveniles con la Ciudad de México y luego continuar como atleta de Primera Fuerza que es categoría libre y representar a Nuevo León para no hacer tantos viajes.

“Hay un reglamento de Conade, si cambias de estado son dos años de sanción, entonces no he querido hacer el cambio, porque ya son mis últimos años juveniles, y no tendría caso, entonces trato de repartirlo así, es complicado por estar viajando, sin embargo los resultados han sido bastante positivos y espero que el siguiente año también sean así”, comentó.

Los objetivos que tiene trazados son ser seleccionada nacional, competir a nivel internacional y asistir a unos Juegos Olímpicos. Puntualiza que el destino la colocó en los lugares donde ahora está, por lo que agradece el apoyado para que pueda competir..

“El destino fue colocándome en otro lugares. Cuando competí por Veracruz me apoyaron mucho, ahora en Ciudad de México, también lo hacen, así como en Nuevo León, prácticamente en todos lados me han apoyado, por eso agradezco mucho todo esto y me esforzaré para darles resultados positivos”, expresó.

Además agradece el apoyo de sus padres Lizbeth Hernández e Irán Roberto Cruz, así como el de su hermana, “gracias a ellos estoy donde estoy. Me han apoyado plenamente, todo lo que tengo ahora se lo debo a ellos, porque sin ellos no estaría aquí”, reconoció.

Dice que espera pronto regresar a Veracruz y representarlo como lo ha hecho por otros estados, “espero no sea muy lejano. Si en un futuro se acomoda todo, regresaré a mi tierra para representarla con mucho cariño”, dijo.

¿Qué le dice Mayran Lizbeth a los nuevos y nuevas atletas?

La deportista dijo a las jóvenes que se están iniciando que no se rindan, que sigan su sueño y que den lo mejor, “pero sobre todo que disfruten lo que hacen, porque luego se frustran. Disfrútenlo, luchen y que no se desanimen, si en el primer intento no pudo háganlo otra vez. Cuando uno comienza a disfrutar lo que hace sin presiones, simplemente salen las cosas, porque al final estamos haciendo algo que nos gusta”, concluyó.

Mayran ya se encuentra en Monterrey para continuar especializándose en la valla, prueba que ahora es su fuerte y seguramente las medallas llegarán a las manos de la atleta que dejó Xalapa por obra del destino y que ahora la coloca en el norte de país donde ya está triunfando.

