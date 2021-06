Es pesista, xalapeña y estará en la Olimpiada; conócela

Xalapa, Ver.- “No se den por vencidos, todo se cumple, los sueños se hacen realidad, pero se tiene que trabajar fuerte en ellos. Nada es fácil, pero mientras tengan presente sus metas y sueños van a lograrlo”, fueron las palabras de la halterista xalapeña, Ana Gabriela López Ferrer, tras conseguir su boleto a Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La joven deportista, habitante de Jardines de Xalapa, está instalada en la Ciudad de México en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) y logró su clasificación al colocarse en la posición número 5 del ranking de la categoría 55 kilogramos, logrando así ser la primera veracruzana en halterofilia que asistirá a la justa olímpica que se realizará del 24 de julio al 8 de agosto.

Tras lograr tan importante pase, Ana Gabriela, quien proviene de una familia de destacados halteristas xalapeños, dijo que fue un sueño de toda su vida y ahora lo ve hecho realidad.

“Sentí muchísima emoción y alegría, porque eso fue un sueño de toda mi vida y materializarlo fue súper importante para mí. Esto siempre lo imaginé desde la vez primera que levante una barra. Siempre fue una meta que tenía cuando me decidí a dedicarme de lleno. Me dije que quería llegar a unos Juegos Olímpicos y lo conseguí y gracias a Dios logré mi pase haciendo historia al ser la primer veracruzana en clasificar”, manifestó la deportista en exclusiva para Diario de Xalapa vía telefónica desde la capital del país.

Este objetivo siempre lo tuvo en mente desde que levantó una barra olímpica por primera vez a la edad de 12 años en el patio de su casa, cuando era observada por su tío Luis Tapia, otro reconocido halterista veracruzano.

Ana Gabriela siempre ha contado con el respaldo su mamá, Lucina Ferrer Sánchez, su abuelita Lucina Sánchez de la O, su hermana Jusset Cárdenas Ferrer y su tía Mariela Ferrer, quien fue parte fundamental para que ella se decidiera a tomar el camino de la halterofilia.

Con gran felicidad, la deportista manifestó que luego de fuerte trabajo de año y medio con su entrenador, Chen Xian, lograron el objetivo que se plantearon y ahora buscará llegar a tope con fuerte entrenamiento para conseguir un buen lugar en la justa veraniega.

Recordó que anteriormente tras regresar a los trabajos con la Selección Mexicana de Halterofilia, luego del paro obligado por la pandemia del Covid-19, se presentaron en abril en República Dominicana a participar en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas y, posteriormente en mayo tomaron parte del Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Abierto de la disciplina, en Cali, Colombia, en donde sumaron puntos para escalar en el ranking lo que les dio la clasificación.

La xalapeña López Ferrer que acumuló 3211,0219 unidades, sabe que deberá trabajar a marchas forzadas para continuar por el mismo camino que le abrieron las puertas a Tokio, porque sabe que atrás de ella está el país entero apoyándola, así como su inseparable familia que en todo momento ha estado con ella.

“Realizaré entrenamiento muy fuerte, incluso ya venimos realizándolo. Ahora me encuentro en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en un campamento y me prepararé lo mejor que se pueda, porque es un evento muy importante, no sólo para mí, sino para todos los atletas del mundo. Tengo que llegar en la mejor forma, tanto física como mentalmente posible. Ese es el plan que tengo con mi entrenador Chen Xian”, comentó la atleta.

El campamento que realiza en el Comité Olímpico Mexicano la acompañan Aremi Fuentes Zavala, Jonathan Antonio Muñoz Martínez y Jorge Adán Cárdenas Estrada, quienes nos representarán en Tokio 2021.

Pide que crean en ella cuando este participando porque indica que dejará todo sobre la tarima.

“Daré lo mejor de mi como atleta. Créanme que voy a dejar todo en ese tarima de competencia, porque se que no voy sola, va mi país, mi estado que siempre ha estado apoyándome, pero sobre todo mi familia y entonces eso me motiva bastante. Voy a luchar por el mejor lugar posible en estos Juegos Olímpicos, porque sé que podemos lograrlo”, finalizó.