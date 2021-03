Es campeón, pero no tiene recursos para ir a Tokio

Córdoba, Ver.- A sus 26 años, Ricardo Ortiz Rivera es un atleta cordobés que busca colocarse dentro de los tres mejores competidores de su categoría y así poder ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos necesarios para poder realizar un viaje a la República Checa donde competirá para ganarse su lugar en la marca olímpica.

Son más de 70 mil pesos los que Ricardo y su entrenador necesitan para poder viajar a República Checa para la competencia que le podrá dar una clasificación a los Juegos Olímpicos y así representar a México, en conjunto con otros 3 atletas, pero no cuenta con los suficientes ingresos económicos para poder realizar su sueño.

Dijo contar con la beca de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pero esta no es suficiente pues la emplea para su preparación profesional que desde hace 10 meses ha retomado en la ciudad, volviendo a la primer cancha que lo vio crecer atléticamente a nivel estatal y nacional.

Deportes Deportistas reciben vacuna rusa para participar en Juegos Olímpicos

“Lo de la beca lo ocupo en el día a día para entrenar y poder estar a buen nivel; les comento que me apoyan para hacer una rifa de tres canastas de productos artesanales y con eso ganar recursos para solventar los gastos”, dijo.

Mencionó que ha hecho peticiones y solicitudes de apoyo al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) donde entregó en tiempo y forma documentos donde pide el apoyo para los vuelos de ida y vuelta, sin embargo, no ha recibido respuesta.

Otra de sus opciones fue acercarse a la administración municipal a través de la Comisión Municipal del Deporte (Comude), pero estos le mencionaron que el IVD no ha dado gestiones para la ciudad , “desconozco si la alcaldesa sabe de mí, en el 2014 me acerqué para pedir apoyo cuando fue a la Copa Mundial y a la Olimpiada Nacional pero me cerraron las puertas”.

Recalcó que ha recibido apoyo de la comunidad antorchista, pues en sus canchas fue donde empezó a los 16 años a destacarse como maratonista, por lo que agradeció la ayuda brindada pero necesita más para lograr sus sueños.

Ricardo Ortiz Rivera, maratonista cordobés/Foto: Cortesía | Ricardo Ortiz

La competencia en República Checa, que le dará la oportunidad de mejorar su marca gracias al entrenamiento que ha venido realizando desde meses atrás, será el 10 de abril de este año y para ello deberá partir a mas tardar el 6 de abril, pues debe someterse a las pruebas de PSH y el aislamiento por el coronavirus.

Por ello en cooperación con un negocio de la ciudad realizó arcones que contienen chocolate o café artesanal entre otros artículos mexicanos y estos están siendo rifados mediante su página de Facebook Ricardo Ortiz Rivera.