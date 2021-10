Este domingo regresa la lucha libre a Xalapa

En un espacio alto ubicado en la Arena Xalapa se encuentra la escuela de lucha libre “El Soberano”. Poco a poco y a partir de las cinco de la tarde van llegando los gladiadores, unos ya hechos y otros en un proceso formativo avanzado, pero digamos que no están listos aún para un próximo debut.

Llegan dos, tres, cuatro y hasta sumar 15 elementos, que tras ponerse a modo para la práctica comienzan con un itinerario que inicia con un trote en círculos durante cinco minutos. En ese lapso las bromas, las risas y los aplausos son comunes porque la camaradería es total, aunque nadie se falta al respeto porque la disciplina no lo permite.

Todos ya se la saben y al concluir el calentamiento continúan su actividad arriba del ring, donde durante un par de horas realizan todo tipo de acrobacias, vuelos y “maromas”.

A algunos luchadores de mayor tonelaje se les dificulta ciertos ejercicios, pero no se rinden, son luchadores de acero y aguantan de todo ante las contantes instrucciones que les da su profesor Narciso Martínez, el Caballero Negro, leyenda del arte del pancracio local con casi 50 años de lona recorrida.

No hay tiempo para el descanso, eso todos lo saben, especialmente porque este domingo será el inicio en el profesionalismo de dos luchadoras, la Reyna de Oro y Madame Krista, quienes han entrenado por casi medio año para llegar a tope a su debut.

Charlamos con ambas y están convencidas que darán todo paras dejar un grato sabor de boca en el respetable que asista el domingo al coloso de la calle Sayago.

Durante la breve plática hubo un momento en el que cruzaron sus miradas y mentalmente se dijeron de todo, no cabe duda que ya querían que fuera domingo. La Reyna de Oro expresó sin miramiento alguno: “Hay de novatas a novatas y aquí veremos quién es la mejor y tú qué me duras”. “Pues veremos de qué cueros salen más correas, es más ya me están dando ganas de darte tu adelanto”, respondió Madame Krista, quien de inmediato encaró a su rival. Al lugar llegó rápidamente su entrenador y puso paz porque las cosas ya empezaban a ponerse color de hormiga.

Por cierto, Narciso Martínez destacó que durante los 8 meses que lleva de creación la academia de lucha libre en honor a don Agustín Martínez Rivera, han formado a unos 10 luchadores, pero asisten al día alrededor de 40, entre ellos El Rino, El Apolo y el Caballero Kid.

Por último, El Caballero Negro sigue convocando a chicos y grandes para que practiquen este deporte, sólo deberán presentarse en la misma Arena Xalapa de lunes a jueves de cinco de la tarde a 8 de la noche.