Guadalupe busca entrenar a futuros campeones paraatletas en el Estadio Xalapeño, ¿te unirás?

La entrenadora Guadalupe García Azuela, originaria de Tijuana, pero de corazón veracruzano, es una de las pocas coaches en el mundo que ha formado campeones de deporte adaptado de panamericanos, mundiales y paralímpicos.

Y aunque su currículum es de peso, su humildad y el don de gente que la caracteriza es más grande; aquellos que tienen el privilegio de conocerla, encuentran en ella una persona entregada que siempre piensa en el bien de los atletas con discapacidad.

La coach participó del Grand Prix con los atletas Mario Andrés, Ivania Michelle y el campeón paralímpico de Tokio 2020 Rodolfo Chessani.

En entrevista exclusiva con Diario de Xalapa, platicó los proyectos que tiene en mente, cuando los iniciará y los objetivos principales.

"Voy por dos años en Xalapa, aquí trabajo el alto rendimiento con mis atletas y voy a empezar a formar un club de deporte adaptado en esta ciudad, que será en pista, velocidad y campo, pero más enfocado en pista. El proyecto que tengo es para iniciar de los 6 a 7 años de edad en niños y niñas; la idea es tener semillero para empezar desde abajo con ellos, porque lo más importante es la base", indicó.

García Azuela es una entrenadora con logros muy importantes, entre ellos los tres años consecutivos de campeón mundial en Suiza en los 400 metros planos de Mario Andrés Chessani García, quien es débil visual.

Además, las platas de Rodolfo Chessani García en el Parapanamericano, también, bronce y dos oros, así como la medalla de oro de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con los 400 metros planos.

La coach participó del Grand Prix con los atletas Mario Andrés, Ivania Michelle y el campeón paralímpico de Tokio 2020 Rodolfo Chessani | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

La entrenadora comentó que todos podrán entrar al equipo. “Aquí podrán ingresar con la discapacidad que sea, que se acerquen a mí y que traigan un diagnóstico médico y dependiendo de eso yo platico con los papás y vemos qué se puede hacer. Yo puedo trabajar parálisis, sillas y ciegos”, indicó.

Explicó que esperará que termine el ciclo olímpico con sus atletas de alto rendimiento. “Ahorita únicamente espero resultados de los eventos que tenemos para terminar el ciclo olímpico, porque la meta es París, entonces terminaremos con ese proceso y creo que para septiembre empezaremos", indicó.

Será en el Estadio Xalapeño

Lupita, como cariñosamente la nombran, dijo que los entrenamientos serán en el Estadio Xalapeño y hablará con el encargado para iniciar el plan, para luego ir a las escuelas especiales a buscar y ofrecer el deporte “y los que gusten venir a trabajar conmigo, adelante”.

El objetivo de este plan indicó que es para darles una mejor calidad de vida, “y también una enseñanza muy grande, tanto para ellos como para los papás, que no hay etiquetas, no hay límites pueden hacer todo lo que quieran".

Puntualizó que lo principal es que no se limiten, “que no se asusten por un diagnóstico médico que les dan a los niños; un niño es igual que todos, no hay etiquetas. Los invito a que no les pongan un límite y que los traigan a que hagan deporte, no es necesario que sean deportistas a nivel internacional".

En el Estadio Xalapeño se realizó el Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024 | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

"Lo importante es que hagan algo, porque es calidad de vida para ellos y lo que hagan de deporte eso los va a fortalecer mucho; lo más importante es que desde el vientre no hay que etiquetarlos a darles esas nalgadas y para adelante, ese es el mensaje”.

Ella dice que nunca termina de aprender: “Para mí es enseñanza en cada evento; cuando estoy con ellos para mí es enseñanza, ser más humilde, aprendo mucho de ellos y sobre todo que me tengo que preparar cada vez más, porque es un mundo con ellos y aprendo diferentes cosas que no te imaginas”.

Un poco de historia

Guadalupe García Azuela llegó a Xalapa a participar al Grand Prix con Mario Andrés, Ivana Michel y Rodolfo, este último deportista ha logrado varias medallas internacionales, una de ellas el oro paralímpico,

Tiene viviendo en Veracruz aproximadamente 12 años, es originaria de Tijuana. A la entidad llegó por cuestiones laborales y lo hizo en el municipio de Coatzacoalcos.

En Tijuana era velocista en la zona 1, por lo que el deporte siempre ha estado en su camino. De muy pequeña siempre tuvo en mente que de tener hijos los impulsaría a practicar una disciplina, pues ella inició a los 14 años y lo hizo con deportistas adaptados.

Cuando se adentró más al área se enamoró, pues encontró mucho aprendizaje con los niños, que mostraba molestia cuando los etiquetaban por su discapacidad.

Su contacto con el deporte adaptado fue en el Tecnológico en el área de natación con el profesor Giles. En esa época era nadadora y corredora y fue a los 14 cuando inició también a trabajar, en donde conoció a niños con discapacidad.

Al tener don y paciencia para laborar con ellos, fue ahí cuando se inició y hasta el momento continúa realizándose con mucho amor.

"Me gusta hacer mi trabajo para que ellos logren ser los mejores, recuerdo que en Coatza tenía mi club en el que los deportistas llegaron a niveles nacionales. Continuaré trabajando por ellos y para ellos y ojalá se acerquen a mí; yo me considero una persona sencilla y amigable que siempre estará abierta para todos ellos".

