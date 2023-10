Personas ciegas practican goalball en Xalapa; ¿en qué consiste el deporte?

El próximo 14 de octubre en la Ciudad de México se desarrollará la cuarta y última fecha del cuadrangular goalball “Una Nueva Visión de Goalball” y las selecciones femenil y varonil de Veracruz tratarán de asistir; anteriormente se presentaron en Jalisco, Puebla y ahora buscan ir a la capital del país, sin embargo, para lograrlo tendrán que realizar una rifa y reunir la cantidad aproximada de 7 mil pesos.

El goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, y en Veracruz está creciendo a pasos agigantados gracias a los clubes Halcones Ciegos y con Baja Visión de Xalapa, “Ver más allá” de Boca del Río, Delfines de Orizaba y “Sin límites” de Córdoba.

Te puede interesar: Anuncian regreso de Místico a la Arena Xalapa; se medirá ante el Averno

¿Cómo puedes ayudar al equipo Halcones Ciegos y con baja visión de Xalapa?

Deportes Debuta Leones de Anáhuac con victoria en la Conferencia Nacional de Voleibol

Kaleeb Alexander Ramírez Monrroy, presidente del club de deporte adaptado para personas con discapacidad visual, Halcones Ciegos y con baja visión de Xalapa, platicó que están haciendo una rifa con dos premios de por medio que se trata de un reloj inteligente y una parrilla eléctrica de acero inoxidable.

“Estamos entusiasmados porque iremos a la última fecha del cuadrangular del goalball, por lo que estamos haciendo una rifa que es de un reloj inteligente de la marca Fitpolo y una parrilla eléctrica de la marca Nube; el precio del boleto es de 30 pesos y si desean apoyarnos comprando uno pueden llamarnos o enviar un whatsapp al 2961027607; también está los siguiente que son 2281037715 o 2791167557 de nuestros compañeros Víctor Ramírez y Alma Ailed Hernández, respectivamente”, explicó el paradeportista xalapeño.

Los ganadores se darán a conocer en la página de Facebook: “Halcones Ciegos y Con Baja Visión de Xalapa / Club Deportivo”.

Deportes

Comentó que está realizando esto porque no recibieron respuesta de las autoridades deportivas municipales y estatales, por lo que dice que espera ya haya pronto apoyo al deporte, “pero más al deporte adaptado, porque me preocupa que como sociedad no se tenga el apoyo de la autoridad; nada más es ver la noticias y se da cuenta uno que siempre es la falta de apoyo. Nos damos cuenta que no es un objetivo principal de la autoridades el deporte, es algo muy preocupante, pues todos sabemos los beneficios que acarrea a una sociedad el deporte”.

El deporte adaptado nunca ha decepcionado a México, al contrario, siempre lo ha puesto en alto

La selección de Veracruz femenil y varonil se medirá a rivales de Jalisco, Ciudad de México y Puebla dentro de la cuarta y última fecha del cuadrangular que será en la Ciudad de México el 14 de octubre, en donde habrá dos equipos invitados.

¿Quiénes participarán en evento deportivo?

Los clubes que aportan a los jugadores son Halcones Ciegos y con baja Visión de Xalapa, “Ver más allá” de Boca del Río, Delfines de Orizaba y “Sin límites” de Córdoba; existe la posibilidad de que la competencia sea en el Centro de Alto Rendimiento Paralímpico.

Halcones Ciegos y con baja visión de Xalapa alista una rifa para conseguir recursos | Foto: Cortesía Kaleeb Alexander

Los equipos veracruzanos deberán viajar el viernes 13, por lo que requieren la cantidad de 7 mil pesos antes del jueves 12 de octubre; los que realizarán el viaje son, del equipo femenil, Alma Delia Hernández Hernández (Xalapa), Soledad Nayeli Morán Cruz (Orizaba), presidenta de la Asociación Estatal y María Dolores Martínez (Orizaba). Del varonil, Kaleeb Alexander Ramírez Monrroy (Xalapa), Víctor Manuel Ramírez Agustín (Xalapa); César Guadalupe Barranco (Boca del Río) y Dioney Carlos Huscan Cruz. Entrenador: Alberto; Karla Vázquez Rodríguez y Ricardo Alberto Martínez, guías y personal auxiliar.

Por último Kaleeb Alexander dijo: “Estamos muy entusiasmados por que el deporte adaptado en Veracruz se siga desarrollando, se siga profesionalizando y siga creciendo. Por eso invitamos como siempre a todos los ciudadanos con discapacidad visual que tengan el interés en hacer un deporte que se comuniquen a los mismos números de la rifa o en las páginas de Facebook, donde aparecemos como Halcones Ciegos Xalapa. Igualmente invitamos a la ciudadanía en general que no tenga discapacidad; necesitamos que nos guíen”, concluyó.