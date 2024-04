Con 17 años, Mauro Alexander va por sus cuartos nacionales en Judo y más oro

A los 10 años de edad Mauro Alexander Guatemala García inició a practicar el judo y fue por iniciativa de sus padres Soemi García Marín y Crescencio Guatemala Lima, quienes diariamente lo impulsan a practicar la disciplina. Ahora tiene 7 años en la disciplina y ha ganado varias medallas de oro; una de ellas en los Juegos Nacionales de Conade 2021.

Actualmente entrena el experto en judo, Julián Gutiérrez, exseleccionado nacional, quien a lo largo de los años ha formado a numerosos judocas campeones y ahora lo realiza con Mauro.

Las experiencias que ha vivido son varias con momentos de alegría y tristeza, sin embargo, eso la hecho madurar y salir adelante.

El próximo fin de semana viajará a Oaxaca a participar en el Macro Regional y va en busca del boleto de Juegos Nacionales, que serían los cuartos en su carrera; anteriormente ha participado entre de ellos con una medalla de oro y dos bronces de por medio.

Al avanzar al Macro Regional de Oaxaca que será del 5 al 7 del presente mes, he entrenado muy fuerte Julián Gutiérrez. Los entrenamientos son de 9 a 11 de la mañana y 7 a 9 de la noche. También he trabajado con mi preparador físico.

El trabajo que realiza le da las herramientas para lograr el boleto y existe posibilidad en avanzar al Nacional que será el último en su categoría, la Sub 18, +90 kg, pues luego será en Sub 21, +100 kg, y quiere despedirla con un oro.

Sus posibles rivales serán de Campeche, Yucatán y Chiapas y cuenta con datos de ellos que le ayudarán a estudiarlos para llegar preparado y tratar de derrotarlos.

"Me siento muy bien y me siento tranquilo, como ya conozco esta parte, estoy bien para el evento y gracias a Dios todas las lesiones ya quedaron atrás. Al Macro Regional voy por un boleto de los nacionales y tengo la confianza en alcanzarlo, sin embargo, debo estar concentrado, porque nunca hay rival pequeño".

Mira al futuro

Sabe que pronto dejará los nacionales y aunque son tres por delante aún, visualiza participaciones en Universiada y federados. El camino es largo, pero le gusta imaginarse en esos eventos.

La experiencia que tiene es importante, pues en 7 años ha participado en la mayoría de los estados del país y por eso cuenta con la capacidad para enfrentar cualquier tipo de desafío.

"Lo más importante dice mi papá es realizar deporte, pero también es muy importante estudiar, entonces tengo que llevar las cosas en paralelo, el deporte y el estudio, porque sé que me abrirá las puertas hacia donde yo quiero. Ahorita estoy en el centro de idiomas de la Universidad Veracruzana aprendiendo inglés".

Y agregó: "Como repito, el estudio es muy importante, porque luego de competir en los nacionales pienso en los eventos de Universiada, pero debo mantenerme en los estudios, sin embargo, solo el tiempo lo dirá, pero voy a tratar de continuar por ese camino y seguir entrenando y estudiando muy concentradamente".

Su logros no solo son reconocidos por sus entrenadores, amigos y familiares, también por aquellas personas que lo han visto en el terreno de combate, pues muestra siempre mucho temple, dedicación y corazón.

"Como siempre lo digo, muy agradecido con mis padres, porque me han llevado de la mano desde pequeño. Ellos fueron los primeros en llevarme a entrenar, tal vez lo he dicho muy poco, pero todo lo que he logrado en estos 7 años dentro de mi trayectoria deportiva, han sido gracias a ellos, porque han estado conmigo en las buenas y en las malas, en mis lesiones, en mis altibajos y todo eso, a ellos muchas gracias de corazón y los amo".

El deportista cumplió recientemente 17 años y en el judo inició a la edad de 10; pronto dejará la categoría Sub 18 y tomará la Sub 21. La nueva etapa que iniciará será complicada, pues encontrará a nuevos rivales de más tonelaje, sin embargo, tiene lo necesario para triunfar y alcanzar las metas y sueños que se ha propuesto, que es ser campeón nacional y un día representar a México en unos Juegos Olímpicos.

